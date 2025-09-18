ZANOSNA BRAZILKA JE UZROK RASPADA BRAKA ROBERTA REDFORDA: Sonja je bila fatalna zavodnica čiji život i izbori i dalje šokiraju javnost!

Brazilska glumica bila je u vezi sa čuvenim glumcem osamdesetih, dok se spekulisalo o tome šta se dešava u njegovom braku, pa su je mnogi krivili za njegov razvod. Međutim, jedini brak koji se zbog ove afere raspao je njen.

Holivudski velikan Robert Redford preminuo je 16. septembra u 90. godini, u Sandensu, gde je godinama živeo povučeno sa svojom drugom suprugom Sibil Sagars.

Poznato je da je Redford bio jedan od najpoželjnijih muškaraca širom sveta i da su ga obožavali milioni žena, a među njima je bilo i poznatih ličnosti. Iako je brakove sklapao sa ženama koje nemaju veze s filmskom industrijom, ni on nije mogao da odoli holivudskim lepoticama, pa je imao nekoliko veza s poznatim glumicama.

Među važnijima je bila ona sa Sonjom Bragom, s kojom je sarađivao na snimanju filma "Milagro" (1988), koji je režirao, dok je ona igrala jednu od glavnih uloga.

Robert Redford ju je upoznao kada je uveliko bio oženjen prvom suprugom Lolom van Vagenen, s kojom je bio još od kraja 50-ih godina. Već su imali troje velike dece i spekulisalo se da je njihovom braku došao kraj, kada je Redford upoznao vatrenu Brazilku Sonju Bragu.

Tek godinama kasnije je otkriveno da su se Lola i Robert razveli 1985, posle 27 godina braka, a nikada nije otkriveno zbog čega. Bilo je glasina da je razlog upravo veza s Bragom, što najverovatnije nije istina jer je Brazilka ušla u njegov život kad je već bio zvanično razveden. NJenom braku su, međutim, svojom aferom presudili...

Ko je Sonja Braga, jedna od ljubavi Roberta Redforda?

Rođena je 8. juna 1950. godine u Maringi, u brazilskoj saveznoj državi Parana. Ostala je bez oca sa samo osam godina i odrastala sa šestoro braće i sestara, u velo teškoj finansijskoj situaciji jer ih je majka sve izdržavala radeći kao kostimografkinja.

Zato je Sonja rano počela da radi, pa je kao 14-godišnjakinja bila hostesa na venčanjima i radila za ketering kompaniju. Baš u to vreme, njen brat Helio je počeo da radi na jednoj dečijoj emisiji, kada je Sonja pozvana da učestvuje u programu i tada je imala prvi kontakt s glumom. Potom se priključila jednoj pozorišnoj trupi, a sa 17 godina je debitovala u jednoj predstavi.

Kako je vreme prolazilo, doživljavala je sve veće uspehe i uskoro zaigrala u najpopularnijim brazilskim sapunicama sedamdesetih, da bi se početkom osamdesetih preorijentisala na filmove. Dobila je priliku da sarađuje i s Holivudom, pa je za ulogu u "Poljupcu žene pauka" (1985) nominovana za Zlatni globus, počle čega se preselila u Ameriku kako bi izgradila holivudsku karijeru.

Sonja Braga je bila prva Brazilka koja je proglašavala pobednika u nekoj kategoriji na dodeli Oskara, a najavila ju je Goldi Hon, istakavši da je njena koleginica iz Južne Amerike "jedna od najglamuroznijih na svetu".

Iako je važila za seks simbol i nije imala problem sa skidanjem odeće ispred kamera, trebalo joj je mnogo vremena da prevaziđe svoje nesigurnosti.

– Zahvaljujući televiziji sam zaradila prvi novac i prevazišla sam kompleks ružnog pačeta. Činilo mi se da sam ružna, mršava i da imam krive zube. Braća su me stalno zadirkivala zbog moje lepote. Tek posle uspeha serije "Gabrijela" sam zavolela sebe. Oslobodila sam se i kompleksa jer nisam školovana glumica. Ja sam neakademska, intuitivna glumica – objasnila je svojevremeno za "Visokie Obcasi".

Ponovo je nominovana za Zlatni globus zahvaljujući ulozi Madone u "Diktatoru Paradora" 1988, a potom i 1995. godine, za ulogu u "Sezoni u paklu".

Privatni život Sonje Brage: LJubavi, abortusi i beg od smrti

Pre nego što se preselila u Ameriku, Sonja Braga već je iza sebe imala dva braka.

Najpre je od 1970. do 1976. bila udata za glumca Arduina Kolasantija, a potom i za fotografa Antonija Gereira od 1980. do 1988. Tokom drugog braka Braga je upoznala Roberta Redforda, koji ju je angažovao za "Milagro" (The Milagro Beanfield War). Dakle, iako se pričalo da je ova veza kriva za Redfordov razvod, ona se najverovatnije dogodila kad je već bio razveden od Lole van Vagenen, ali je definitivno imala veze sa Sonjinim razvodom.

Bila je u kratkoj vezi i s Klintom Istvudom, Petom Metenijem i brazilskom zvezdom Kaetanom Velozom, koji joj je posvetio svoje hitove "Tigresa" and "Trem das Cores".

Glumica živi u NJujorku od 1990, a od 2003. ima i američko državljanstvo.

Danas prelepa Sonja Braga ima 75 godina i bira uloge, pa je ne viđamo tako često, a njen poslednji film – "Prvo predskazanje" – izašao je 2024. godine.

Pre nekoliko godina, Sonja je u intervjuu za brazilsko izdanje časopisa Elle priznala da nikad nije želela da ima decu zbog svojih poslovnih ambicija. Zbog toga je, kako je objasnila, imala četiri abortusa, a prvi sa samo 17 godina, kada je doživela teško krvarenje i infekciju koja ju je umalo ubila.

