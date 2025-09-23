ZAVEO JU JE KADA JE IMALA SAMO 14. GODINA, VARAO JE I ZAPOSTAVLJAO, A SVI SU MISLILI DA SU SRODNE DUŠE: "Dovoljno je mlada da sa njom radim šta poželim"

NJegov život bio je ispunjen brojnim bizarnim detaljima.

LJubavna priča Elvisa i Prisile Prisli počela je dok ona imala 14, a Elvis 24. Upoznali su se u Nemačkoj 1959. Elvis je bio tamo u vojsci. Prisilini roditelji bili su zabrinuti zbog njihovog druženja jer je Elvis bio 10 godina stariji.

'Videla sam da Elvis pokušava da privuče moju pažnju. Primetila sam i da što manje odgovaram na njegovu pažnju, on sve više peva samo za mene. Nisam mogla verovati da jedan Elvis Prisli pokušava mene da impresionira', ispričala je Prisila jednom prilikom.

Mislila je da je to bio jedini put da su se sreli. Nakon nekoliko dana, Prisilini roditelji su hteli da upoznaju simpatiju svoje ćerke. Elvis se pojavio u vojnoj uniformi, očarao njenog oca i dopustio joj je da se viđa s njim.

U javnosti nisu smeli da budu zajedno jer je bila premlada, ali baš zbog toga ju je video kao idealnu suprugu. Jednom je rekao svom prijatelju: 'Dovoljno je mlada da mogu raditi s njom šta poželim'.

'U noćima kada mu je raspoloženje bilo mirno, opisivao bi idealnu ženu i govorio mi kako se ja savršeno uklapam u tu sliku. Obožavao je brinete s plavim očima, koje govore lepo i tiho. Želeo je mene uklopiti u taj njegov svet. Vernost mu je bila veoma bitna, naročito sa ženine strane', otkrila je Prisila.

Kada je 1960. Elvis završio vojsku i otišao iz Nemačke, Prisila je tamo ostala. Viđali su se povremeno, danima je čekala njegove pozive, a slušala je kako je imao afere s mnogim ženama širom Amerike.

Ostali su u kontaktu, a onda se venčali 1967. u Las Vegasu. U oktobru 1968. rodila je njihovu ćerku Lisu Meri. Nakon što se porodila, osetila je da je Elvis za nju izgubio interesovanje. Vratio se aferama s drugim ženama, baš kao što je to slučaj bio i pre braka. Prisila je nalazila pisma ljubavnica i odlučila je da neće da sedi kod kuće i da čeka Elvisa.

Godine 1972. ga je ostavila. Razveli su se veoma brzo i delili starateljstvo nad ćerkom. Prisila je procjetala i konačno je imala kontrolu nad svojim životom, dok se istovremeno Elvis navukao na lekove i upao u finansijske probleme. Imao je nekoliko ljubavnih afera nakon razvoda, a verio se sa glumicom Dženifer Holden. Kad je imao 42 godine, 1977. Elvisa su pronašli mrtvog. To je slomilo Prisilu.

Iako su se razveli, uvek su ostali bliski. Zvao ju je da podeli s njom svoje brige i cenila je svaki njegov poziv. Nakon razvoda, Prisila je postala glumica i preduzetnica. Nikada se više nije udavala, ali je imala dugu vezu s filmskim producentom Markom Garibaldijem, s kojim je dobila sina Navaronea.

Elvisova jedina ćerka Lisa Meri preminula je u novembru 2023. godine od komplikacija izazvanih opstrukcijom tankog creva. Imala je 54 godine.

(Story.hr)

BONUS VIDEO: