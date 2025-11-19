ZBOG LJUBAVI SA POZNATIM SRBINOM ŽIVOT JOJ SE PRETVORIO U PAKAO: Zajedno pobegli na kraj sveta, pa mu izdahnula na rukama

Pre rata u bivšoj Jugoslaviji glumica Mira Furlan je živela na relaciji Zagreb – Beograd zbog ljubavi prema našem reditelju Goranu Gajiću, a onda je počeo rat koji je sve promenio

Naš proslavljeni reditelj već decenijama živi i stvara sa one strane Atlantika, u samom centru filmske industrije, Los Anđelesu, a njegova ljubavna priča sa Mirom Furlan odavno je prevazišla sve granice, sva pravila i sva vremena.

Na poslednjoj stranici biografije Mire Furlan "Voli me više od svega na svijetu", koju je posthumno objavio njen suprug Goran Gajić, sa kojim je tri i po decenije delila dobro i zlo, priznati beogradski reditelj opisao je trenutak kada se preselila u večnost: "Mira je poslednji put udahnula 21. januara 2021, u našem vrtu. Držala je za ruku svog sina i mene, svog muža."

Vest da je čuvena jugoslovenska glumica preminula na trenutak je zaustavila ceo region, ostavljajući za sobom veliki šok i još veću bol. Mira Furlan bila je ljubav generacija, žena specifične lepote i talenta, diva čije je ime zlatnim slovima upisano u istoriji jugoslovenske kinematografije. U njenoj životnoj priči skupila se sva tragedija ovih prostora. LJubav sa beogradskim rediteljem počela je 1986. godine i trajala je do poslednjeg daha, a jednom prilikom je otkrila kako ju je osvojio:

"Popeo se na jarbol broda koji nas je vozio od Hvara do Visa. Gledajući ga kako se jednom rukom drži na neopisivo visokom jarbolu, shvatila sam da je to čovek koji se ne boji. Konačno, rekla sam u sebi... Moji dotadašnji susreti s osobama suprotnog pola uglavnom su bili susreti sa potpuno isprepadanim muškarcima. Panični strah od žena je ujedno i izvor nasilja prema ženama koje obeležava ove prostore."

Osamdesetih godina Gajić je režirao spotove za grupu "Plavi orkestar", a pojavio se i u čuvenom "Davitelju" gde je igrao pankera iz kluba. Prvi film koji nosi njegov potpis jeste "Sedmi dan". Najpopularnije ostvarenje je, bez sumnje, i danas rado gledana muzička komedija "Kako je propao rokenrol" (1989), a pamti se i komična priča o gastarbajterima "Video jela, zelen bor", snimljena 1991. godine

Pre rata u bivšoj Jugoslaviji Mira je živela na relaciji Zagreb – Beograd. Što zbog svojih čvrstih stavova kojima je ostala verna do kraja, što zbog ljubavi koja je trajala pune tri i po decenije – i trajala bi još dugo da nas lepa glumica nije prerano napustila – u Zagrebu je bila anatemisana, a potom i proterana iz matičnog pozorišta i rodnog grada. Oduzet joj je stan koji je nasledila od bake, dok je pretnje smrću dobijala na dnevnom nivou.

U sopstvenoj zemlji postala je persona non grata, ali je u Beogradu bila dobro došla. Ipak, ona i Goran odlučili su da život nastave na drugom kraju sveta, što dalje od svih ovdašnjih politika i probuđenog nacionalizma s kojima se nikako nisu slagali, a koji su kulminirali krvavim sukobima. Prva emigrantska destinacija bio je NJujork, metropola u koju se Mira još u mladosti zaljubila. Bio je to težak život u početku, izbeglički.

"Goran je nosio frižidere na šesti sprat po njujorškim zgradama, a ja sam isprobavala razne poslove. Emigracija znači 'od nekoga prema nikome', ti zapravo gubiš svoj identitet i onda ga polako moraš ponovo stvarati", govorila je Mira.

"Kad smo došli u Ameriku, ni Mira ni ja nismo imali jasnu ideju šta ćemo sa sobom. Ali shvatili smo da moramo da počnemo da živimo, što je u našim profesijama, zbog ogromne konkurencije, tamo prilično teško. Činjenica da sam u džepu imao diplomu reditelja nikad nikome ništa nije značila, osim mojoj mami, a pogotovo ne u Americi, gde za diplomu pitaju verovatno samo lekare", ispričao je Goran.

Legendarna glumica svojevremeno je izjavila da joj je brak bio važniji i od karijere i od novca. "LJubav je ključ. LJubav bi se uvek probila kroz sve moguće teškoće, probleme i izazove. Imali smo jedno drugo, borili smo se i sa spoljašnjim okolnostima, nekad i sami sa sobom..."

Kada su se preselili u Los Anđeles, našli su svoje mesto pod suncem. U tom gradu svet je ugledao i njihov sin Marko Lav. Mira je imala zapažene nastupe u gledanim serijama ("Izgubljeni", između ostalih), ali je tamošnja publika najviše pamti po naučno-fantastičnoj TV sagi "Babylon 5". Nekoliko epizoda kao reditelj je potpisao i njen suprug.

Goran, koji sada ima 63 godine, režirao je i briljantni, revolucionarni projekat "Vratiće se rode", koji je predstavljao njegov rediteljski comeback na ove prostore posle dugog života u Americi. Tu je i rimejk "Pozorišta u kući", pa sjajna serija "Dug moru" iz 2019...

Goran Gajić i dalje živi u Los Anđelesu, gde voli da ugosti kolege iz bivše Jugoslavije kada dođu u filmsku Meku. Tako se, pred ovogodišnju dodelu Oskara, našao sa Draganom Mićanovićem, Goranom Bogdanom, Nikolom Đuričkom, Larom Nekić i Marijom Karan, koja je i objavila zajedničku fotografiju čestitajući ekipi kratkometražnog fima "Čovjek koji nije mogao šutjeti" na nominaciji za najprestižniju nagradu.

(Stil/Žena)

BONUS VIDEO: