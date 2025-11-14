ŽENA BRUSA VILISA OTKRILA ŠTA ĆE URADITI NAKON NJEGOVE SMRTI: NJegova poslednja uloga će ostaviti neizbrisiv trag

Supruga Brusa Vilisa u svojoj knjizi otkrila je sve o borbi čitave porodice sa glumčevom blesti kao i koliko je još života ostalo Holivudskoj zvezdi

Holivudski glumac Bruce Vilis, zvezda brojnih filmskih klasika, već neko vreme vodi najtežu životnu bitku. Nakon što je porodica objavila da glumac boluje od frontalno-temporalne demencije, bolest je postepeno promenila način na koji funkcioniše svakog dana. Ipak, uprkos svemu, iz njegove porodice stiže vest koja otkriva nešto duboko dirljivo i plemenito — Vilis je odlučio da nakon smrti svoj mozak pokloni nauci.

Ovaj podatak otkrila je njegova supruga Ema Heming Vilis u svojoj knjizi „Neočekivano putovanje“, u kojoj je opisala kroz šta prolazi porodica od trenutka kada je postavljena dijagnoza. Kako navodi, odluka o donaciji nije doneta preko noći, već je rezultat dugog razgovora, razumevanja i glumčeve iskrene želje da pomogne drugima, čak i kada sam više ne može voditi borbu.

Prema njenim rečima, Brus je tokom dugogodišnje karijere uvek verovao da čovek treba ostaviti nešto iza sebe — bilo kroz umetnički rad, bilo kroz dela koja mogu koristiti drugima. Donacija mozga mogla bi, smatra Heming, doprineti brojnim istraživanjima koja se bave neurodegenerativnim oboljenjima, posebno jer se frontalno-temporalna demencija i dalje nedovoljno razume.

Naučnici već godinama ističu da su upravo donacije moždanog tkiva od ključnog značaja za proučavanje bolesti poput FTD-a, Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. Istraživanja na ovom području često se suočavaju s nedostatkom dostupnih uzoraka, pa je svaka donacija dragocena za bolje razumevanje kako bolest napreduje i zašto nastaje. Heming naglašava da bi Willisov mozak mogao poslužiti generacijama stručnjaka koji se bore da pronađu nove terapije i načine ranog otkrivanja ovih poremećaja.

Iako se glumac već povukao iz javnosti i ne učestvuje više u filmskim projektima, njegova porodica nastavlja da naglašava koliko im je važno da o njegovoj bolesti govori otvoreno. Na taj način žele da skrenu pažnju javnosti na simptome i izazove s kojima se oboleli suočavaju, kao i na potrebu za većim ulaganjima u medicinska istraživanja.

Vest o njegovovoj odluci mnoge je dirnula, jer pokazuje da glumac, uprkos teškom zdravstvenom stanju, želi da ostavi trag koji prelazi granice filmske umetnosti. NJegova porodica veruje da će upravo ova donacija omogućiti naučnicima da naprave korak napred u razumevanju bolesti koja pogađa sve veći broj ljudi širom sveta.

U trenutku kada mnogi oboleli i njihove porodice osećaju da se sa demencijom bore sami, ovakav gest šalje snažnu poruku solidarnosti i nade. Bruce Willis je možda napustio filmski set, ali će njegova poslednja uloga — uloga donora koji želi pomoći drugima — imati dugoročan i neizbrisiv značaj.

BONUS VIDEO: