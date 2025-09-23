ŽENU VARAO SA KIM JE STIGAO, POZANATI SIN NE PRIČA SA NJIM VEĆ 30 GODINA: U 9. deceniji se okružio mladim devojkama i uživa u životu!

Hulio Iglesijas je pažljivo negovao svoj status latino zavodnika. Zbog ljubavnih afera ostao je bez žene i dece, dok sin 30 godina ne želi da priča sa njim

Hulio Igelsijas je svetski poznati pevač koji svoje penzionerske dane provodi u nekoliko luksuznih vila, razbacanih širom sveta. NJegovo najnovije prebivalište je u španskoj selu Villarino, u opštini Piñor, u provinciji Ourense, Galicija. Kupio je imanje od oko 1.500 m² koje je prethodno pripadalo bivšem gradonačelniku Ourensea, Manuelu kabezasu. Posed uključuje veliku kuću, veštačko jezero, bazen i engleske vrtove. Hulio je izjavio da se oseća povezano sa Galicijom i planira da provodi letnje mesece tamo sa porodicom.

Pored toga, Iglesias ima luksuzne domove u Marbelji i Ojénu u Španiji, kao i na privatnom ostrvu Indian Krik u Majamiju, koje je poznato kao "Bunker za milionere" zbog koncentracije bogatih i slavnih. Takođe, poseduje imanje u Punta Kani u Dominikanskoj Republici, gde je stekao i državljanstvo.

Hulio voli da kaže da je zaslužio da se dobro odmori i da uživa sa svojom decom i porodicom, ali istina je da on ne beži od popularnosti.

Priča da je bio u krevetu sa 3000 žena

Hulio Iglesias je tokom svoje karijere bio poznat po svom šarmu i brojnim ljubavnim vezama. NJegov ljubavni život bio je predmet medijskog interesovanja, a često se spekulisalo da je imao veze sa čak 3.000 žena, što je on sam jednom prilikom komentarisao.

"Kad sam došao u London, moj menadžer mi je rekao da u novinama piše da sam bio s 3000 žena, odgovorio sam mu da nikom ne kaže da to nije istina", ispričao je Hulio koji je na pitanje novinara "Pa koliko žena je u pitanju?" rekao: "Ja to nikad nisam brojao".

LJubav sa Izabel Prejsler

Izabela Prejsler je bila mlada i lepa novinarka koja je dobila prvi novinarski zadatak: da intervjuište mladog i perspektivnog pevača Hulija Iglesijasa. Samo sedam meseci kasnije, par se venčao. Ceremonija je održana 1971. godine, a par je proveo medeni mesec na živopisnim Kanarskim ostrvima.

Iako je mladi par ozakonio svoju vezu, nisu zaboravili na svoje karijere. Iste godine oboje su postigli značajan uspeh: Hulio je postao poznati pevač, a Izabel popularni model.

Par je dobio troje dece. Najstarija ćerka Čabeli i dva sina - Hulio i Enrike. Najmlađi sin, Enrike Iglesijas, krenuo je očevim stopama i izgradio muzičku karijeru, postigavši svetsku slavu.

Hulio Iglesijas, uprkos svom talentu i šarmu, nikada nije postao uzoran muž i brižan otac. Lakoća sa kojom se zainteresovao za druge žene i česta promena ljubavnica uništila je njihov brak. Posle 7 godina braka, Izabelino strpljenje je bilo iscrpljeno i odlučila je da podnese zahtev za razvod. Pošto je njihov brak osveštala Katolička crkva, za raskid je bilo potrebno odobrenje Vatikana, a na zvaničnu odluku trebalo je čekati čitavu godinu.

Razdvajanje para postalo je vodeća tema tabloida. Neke novine su tvrdile da je razlog za razvod poniženje koje je Izabel navodno pretrpela od Hulija. Međutim, ona je kategorički demantovao takve glasine. Uprkos razdvajanju, bivši supružnici su uspeli da održe prijateljske odnose i nastavili su da komuniciraju.

Drugi brak sa 22 godine mlađom ženom

Nakon razvoda, Hulio je započeo vezu sa holandskom manekenkom Mirandom Rijnsburger. Par je živeo više od 20 godina zajedno, a venčali su se tek 2010. godine. Imaju petoro dece: Miguela, Rodriga, bliznakinje Viktoriju i Kristinu, te najmlađeg sina Gijermoa.

Decenijama je Hulija "pratio glas" da je imao bezbroj ljubavnica, što je išlo uz njegov imidž latino pevača. Ali tek pre 15 godina on je priznao da svoju ženu obožava i da joj je uvek bio veran. Da je pre možda bio "poput zeca", ali da se smirio kada je upoznao Mirandu.

Težak odnos sa sinom Enrikom

Enrike Iglesijas decenijama ignoriše svog oca Hulija, smatrajući ga velikim prevarantom. Nikad mu nije oprostio to što nije bio veran njegovoj majci. Naime, nakon navoda da je svoju suprugu Izabelu varao sa Dajanom Ros, Prisilom Prisli i Bjankom Džeger - njihov brak se raspao.

Od tada Enrike ne priča sa svojim ocem.

"Nikad me nije upoznao sa Anom, ali moja žena i ostala deca su je upoznala. Možda će me upoznati sa njom kada se njih dvoje venčaju," ispričao je Hulio stranim medijima polušaljivo.

Na pitanje da li je bio dobar otac, on kaže:

"Ne znam šta znači biti loš otac. Ako je pitanje vremena, onda sam definitivno posvećeniji sada ovoj deci nego mojoj starijoj deci. Ali ljubav koju osećam je ista prema svima.

Znate, Enrikea viđam samo jednom ili dva puta godišnje jer putuje po celom svetu. Ponekad silazim s aviona i neko mi kaže: "Tvoj sin sleće za sat vremena," i ja ga sačekam. Ako kako neko kaže Enrikeu da ću ja sleteti na isti taj aerodrom za sat vremena - on me ne bi sačekao nikad," priča Hulio o njihovom odnosu.

Ipak, ponosan otac ostaje ponosan.

"Čak i da sam gluv - njegova muzika bi mi se svidela. Svi roditelji žele da im deca uspeju, ali nikad ne očekujete da će vaša deca TOLIKO postati uspešna."

Danas Hulio puni 82. godinu i uživa maksimalno u svojim penzionerskim danima.

