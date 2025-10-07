ŽIVOT HALIDA BEŠLIĆA: Od skromnog dečaka do legendarnog pevača

Halid Bešlić preminuo je danas u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon borbe sa teškom bolesti

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina, u blizini Sokoca, u tadašnjoj Jugoslaviji. Odrastao je u skromnoj, ali složnoj porodici sa četiri mlađe sestre.

NJegov otac Mujo radio je u šumarstvu, a majka Behara bila je domaćica. Još kao dečak, Halid je pokazivao izuzetan sluh i sklonost ka muzici, pevajući na školskim priredbama i seoskim zabavama. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a potom se preselio u Sarajevo, gde je pohađao zanatsku školu za tesara.

Nakon odsluženog vojnog roka, Halid je odlučio da se ozbiljnije posveti muzici. Počeo je da nastupa po sarajevskim kafanama, gde je svojim glasom brzo privukao pažnju publike. NJegov prvi singl, s pesmama “Grešnica” i “Ne budi mi nadu”, objavljen je 1979. godine, a dve godine kasnije izdao je i svoj prvi album pod nazivom “Sijedi starac”. Upravo tada započinje njegov put ka vrhu jugoslovenske muzičke scene.

Tokom osamdesetih godina Halid Bešlić postao je jedno od najpoznatijih imena narodne muzike u celoj bivšoj Jugoslaviji. NJegove pesme poput “Neću, neću dijamante”, “Miljacka”, “Budi, budi uvijek srećna”, “Eh, kad bi ti” i “Hej, zoro ne svani” postale su bezvremenski hitovi koje publika i danas rado peva.

Ratne godine 1992–1995. zatekle su Halida u punoj snazi i slavi. Umesto da se povuče, on je održao preko pet stotina humanitarnih koncerata širom Evrope, prikupljajući pomoć za ratom pogođene građane Bosne i Hercegovine. Time je pokazao da mu je ljudskost važnija od slave, te je stekao dodatno poštovanje svojih sugrađana.

Nakon rata, Halid Bešlić nastavlja da gradi karijeru. Albumi koje je objavljivao 2000-ih godina — poput “Prvi poljubac” (2003), “Miljacka”, te “Romanija” (2013) — potvrđuju da njegova muzika nikada ne zastareva. NJegove pesme, često ispunjene nostalgijom, ljubavlju i setom, postale su simbol jedne epohe i ostale duboko urezane u kolektivno pamćenje naroda.

U februaru 2020. godine Halid je objavio album “Trebević”, koji je naišao na sjajan prijem kod publike, a pesme s tog albuma ubrzo su osvojile radijske stanice širom regije. U junu 2013. održao je spektakularan koncert na sarajevskom stadionu Koševo, kojem je prisustvovalo više od 40.000 ljudi, potvrdivši status jedne od najvećih muzičkih zvezda sa prostora bivše Jugoslavije.

Halid je u braku sa suprugom Sejdom još od kasnih sedamdesetih godina. Upoznali su se u Sarajevu, kada je njegova muzička karijera tek počinjala. Zajedno imaju sina Dina i dvoje unuka, koji su rođene 2014. godine. Porodica mu je uvek bila najveća podrška i oslonac u životu.

NJegov život, međutim, nije bio bez teških trenutaka. U martu 2009. godine doživio je tešku saobraćajnu nesreću u blizini Vogošće. Nakon višesatne operacije je preživeo, ali je izgubio vid na desnom oku. Iako je povrede pretrpeo i fizički i emotivno, Halid se nakon višemesečne rehabilitacije vratio muzici i nastupima, potvrđujući da ga životna iskušenja nisu slomila.

