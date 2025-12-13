11 FRAZA KOJE ČESTO KORISTE RODITELJI, a da nisu ni svesni da njima narušavaju odnos sa odraslom decom

Istraživanja pokazuju da su napetosti između roditelja i njihove odrasle dece mnogo češće nego što se o tome javno govori.

Iako se često ne ispoljavaju kroz otvorene sukobe, ove tenzije se godinama grade kroz suptilne situacije koje se ponavljaju i koje oblikuju porodične odnose.

Neispunjene emocionalne potrebe iz detinjstva, različiti stilovi komunikacije i generacijske razlike mogu se nagomilati vremenom i dovesti do zameranja, osećaja krivice i ozbiljne emocionalne iscrpljenosti kod odrasle dece. Stručnjaci upozoravaju da toksični roditelji, često i nesvesno, koriste određene rečenice koje imaju snažan emotivni uticaj i dugoročno narušavaju odnos sa odraslom decom.

Ovo su najčešće fraze koje, prema psiholozima i porodičnim terapeutima, emocionalno iscrpljuju i udaljavaju decu.

"Uopšte više ne dolaziš"

Na prvi pogled, ova rečenica može delovati kao bezazlena želja roditelja za bliskošću. Međutim, porodična i bračna terapeutkinja Sara Epstajn ističe da se ovakvi komentari često pretvaraju u oblik emocionalne ucene. Oni proizlaze iz osećaja zapostavljenosti i straha od gubitka značaja u životima odrasle dece, naročito kod roditelja kojima je roditeljstvo bilo centralna životna uloga.

"Ne bi bio/bila tu da nije mene"

Korišćenje osnovnih životnih potreba iz detinjstva kao argumenta stvara snažan osećaj krivice. Ovakve izjave često izazivaju otpor i zameranje, jer odrasla deca žele da grade sopstveni identitet i život bez osećaja da su dužna da stalno „otplaćuju“ roditeljsku brigu iz prošlosti.

"Preteruješ"

Jedan od suptilnijih oblika emocionalne manipulacije poznat je kao gaslajting. On ne mora uključivati otvorene laži, već se često ispoljava kroz umanjivanje i negiranje tuđih osećanja. Fraze poput „previše si osetljiv/a“ ili „preteraš svaki put“ služe da se razgovor kontroliše i da se izbegne suočavanje sa emocijama deteta.

"Ja znam šta je najbolje za tebe"

Roditelji koji teško pronalaze identitet izvan roditeljske uloge često se oslanjaju na kontrolu. Ovakve izjave šalju poruku da odraslo dete nije sposobno da samostalno donosi odluke, čime se narušava poverenje i autonomija, a odnos postaje napet i iscrpljujući.

"To se ne bi dogodilo da si me poslušao/la"

Umesto da pruže podršku u teškim trenucima, ovakve rečenice dodatno produbljuju osećaj krivice. Kada deca naprave sopstveni izbor, roditelji to ponekad doživljavaju kao lično odbacivanje, što dovodi do grubih reakcija upravo onda kada je deci potrebna sigurnost.

"Da sam ja na tvom mestu…"

Studije pokazuju da odrasla deca neželjene savete često doživljavaju kao nametljive. Iako roditelji ovu rečenicu izgovaraju sa namerom da pomognu, ona često ima suprotan efekat. Umesto rešenja, odrasloj deci je često potrebna empatija i razumevanje.

"Zar nemaš smisla za humor?"

Prikrivanje uvredljivih komentara pod izgovorom šale još je jedan oblik gaslajtinga. Kada roditelj ovako reaguje, on zapravo negira emocije deteta i izbegava odgovornost za izgovorene reči, što dugoročno narušava poverenje.

"A tvoj brat/sestra…"

Upoređivanje sa braćom, sestrama ili drugima stvara pritisak i nesigurnost. Ovakve izjave narušavaju porodičnu dinamiku, podstiču rivalstvo i otežavaju iskrenu komunikaciju.

"Ja te poznajem bolje nego ti sebe"

Ova fraza direktno potkopava autonomiju odrasle dece. Kada roditelji nameću sopstvenu sliku deteta, ono se ne oseća slobodno da bude autentično, čak ni u sopstvenom domu.

"Trebalo bi da budeš zahvalan/na"

Iako zahvalnost sama po sebi nije loša, ova rečenica postaje problematična kada se koristi da bi se izbegli razgovori o traumama, konfliktima ili bolnim iskustvima. Istraživanja pokazuju da ovakva odbrambena reakcija može pogoršati simptome emocionalne traume.

"Očigledno više nisam važan/na"

Ova izjava koristi krivicu kao sredstvo manipulacije. Kod roditelja sa narcističkim osobinama, ovakvo ponašanje često proizlazi iz potrebe za stalnom potvrdom, čak i po cenu narušavanja odnosa sa decom.

Stručnjaci naglašavaju da prepoznavanje ovakvih obrazaca ne znači prekid odnosa, već otvara prostor za zdravije granice, iskreniju komunikaciju i emocionalno rasterećenje obe strane.

