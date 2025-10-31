3 STVARI KOJE MORATE PONETI NA ZADUŠNICE: Svi nose hranu, a najbitnije zaboravljaju

U susret sutrašnjim Mitrovskim zadušnicama, ne zaboravite da ponesete sledeće stvari na groblje.

Poslednje u 2025. godini su Mitrovske zadušnice, 1. novembra, a običaj je da se na taj dan obiđu grobovi dragih pokojnika. Na grob se uvek nose sveća, žito i crno vino, a oni imaju i važnu simboliku.

Sveća simbolizuje svetlost Hristovu,žito podseća da "zrno tek kad umre rod donosi", kako je govorio Isus Hrist. Žito će sveštenik preliti vinom koje označava Božje milosrđe koje će zaceliti rane greha.

Veruje se da na zadušnice valja upaliti sveće za pokojnike kako ne bi čitave godine "bili u mraku". Mnogi misle da se i žito i hrana pripremaju za umrle, ali istina je da se ono daje okupljenima i prolaznicima koji će u molitvama spomenuti pokojnika.

Isto važi i za sirotinju koja se okupljala na grobljima. Pored hrane, valja se da im se da i milostinja. Uz novac i sitne darove, dobro je i da se onima koji žive u nemaštini pokloni i neka knjiga duhovnog sadržaja.

Ko nije u prilici da ode do groblja, može da odnese žito i vino u crkvu, kao i da upali sveće. Pročitajte koji običaji još važe za one koji su u žalosti.

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU