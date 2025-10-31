Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

3 STVARI KOJE MORATE PONETI NA ZADUŠNICE: Svi nose hranu, a najbitnije zaboravljaju

U susret sutrašnjim Mitrovskim zadušnicama, ne zaboravite da ponesete sledeće stvari na groblje.

1761917629_118431_zadusnice_f.jpg
Foto: N. Skenderija, Shutterstock
Oglas

Poslednje u 2025. godini su Mitrovske zadušnice, 1. novembra, a običaj je da se na taj dan obiđu grobovi dragih pokojnika. Na grob se uvek nose sveća, žito i crno vino, a oni imaju i važnu simboliku.

Sveća simbolizuje svetlost Hristovu,žito podseća da "zrno tek kad umre rod donosi", kako je govorio Isus Hrist. Žito će sveštenik preliti vinom koje označava Božje milosrđe koje će zaceliti rane greha.

Veruje se da na zadušnice valja upaliti sveće za pokojnike kako ne bi čitave godine "bili u mraku". Mnogi misle da se i žito i hrana pripremaju za umrle, ali istina je da se ono daje okupljenima i prolaznicima koji će u molitvama spomenuti pokojnika.

Isto važi i za sirotinju koja se okupljala na grobljima. Pored hrane, valja se da im se da i milostinja. Uz novac i sitne darove, dobro je i da se onima koji žive u nemaštini pokloni i neka knjiga duhovnog sadržaja.

Ko nije u prilici da ode do groblja, može da odnese žito i vino u crkvu, kao i da upali sveće. Pročitajte koji običaji još važe za one koji su u žalosti. 

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas