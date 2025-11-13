Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ADEL POSTAJE GLUMICA: Glumiće u filmu čuvenog kreatora koji se vraća velikom platnu

Adel ostvaruje novi san

1763023419_79dd3181d89908b2eb3bcb124524852440e0052e.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Adel će debitovati kao glumica u Tom Fordovoj adaptaciji romana „Cry to Heaven“ En Rajs. Uloga pevačice pesme u filmu, čiji se datum premijere očekuje krajem jeseni 2026. godine, za sada nije jasna.

Dedlajn izveštava da je film trenutno u predprodukciji u Londonu i Rimu, a početak glavnog snimanja je zakazan za sredinu januara. Film je zasnovan na istoimenom romanu iz 1982. godine, koji pratii živote dvojice muškaraca. 

Umesto da sarađuje sa studijima kako bi finansirao film, bivši kreativni direktor Gučija i YSL-a odlučio je da sam finansira film i planira da ga plasira na tržište nakon završetka produkcije, piše Page Six.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

„Cry To Heaven“ označava povratak filmu za modnog dizajnera posle skoro decenije, nakon što je film „Nocturnal Animals“, koji je osvojio Veliku nagradu žirija na Filmskom festivalu u Veneciji 2016. godine, osvojio devet nominacija za nagradu BAFTA i tri nominacije za Zlatni globus.

Adel je ranije najavila da će prošle godine napraviti pauzu od muzičke karijere nakon završetka niza koncerata u Las Vegasu, a izgleda da će to vreme da iskoristi i kako bi se oprobala u još jednoj vrsti umetnosti. 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas