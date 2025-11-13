ADEL POSTAJE GLUMICA: Glumiće u filmu čuvenog kreatora koji se vraća velikom platnu

Adel ostvaruje novi san

Adel će debitovati kao glumica u Tom Fordovoj adaptaciji romana „Cry to Heaven“ En Rajs. Uloga pevačice pesme u filmu, čiji se datum premijere očekuje krajem jeseni 2026. godine, za sada nije jasna.

Dedlajn izveštava da je film trenutno u predprodukciji u Londonu i Rimu, a početak glavnog snimanja je zakazan za sredinu januara. Film je zasnovan na istoimenom romanu iz 1982. godine, koji pratii živote dvojice muškaraca.

Umesto da sarađuje sa studijima kako bi finansirao film, bivši kreativni direktor Gučija i YSL-a odlučio je da sam finansira film i planira da ga plasira na tržište nakon završetka produkcije, piše Page Six.

„Cry To Heaven“ označava povratak filmu za modnog dizajnera posle skoro decenije, nakon što je film „Nocturnal Animals“, koji je osvojio Veliku nagradu žirija na Filmskom festivalu u Veneciji 2016. godine, osvojio devet nominacija za nagradu BAFTA i tri nominacije za Zlatni globus.

Adel je ranije najavila da će prošle godine napraviti pauzu od muzičke karijere nakon završetka niza koncerata u Las Vegasu, a izgleda da će to vreme da iskoristi i kako bi se oprobala u još jednoj vrsti umetnosti.



