ANA IVANOVIĆ POKAZALA KAKO IZGLEDA NJEN DOM U BEOGRADU: Kameni zidovi i minimalni detalji u dnevnoj sobi (VIDEO)

Ana Ivanović je u poslednje vreme sve češće u Beogradu

1763380325_3b23be77c9da35c4fe4327fa0572abc5818f9dc4.jpg
Foto: profimedia
Ana Ivanović je poslednjih nekoliko dana u Srbiji gde uživa u društvu porodice i prijatelja. Ona je sada pokazala delić svog doma dok boravi u Beogradu, a mnoge je zanimalo kako je nekadašnja najbolja teniserka sveta uredila dom. 

Gledala je teniski meč i tom prilikom snimila dnevnu sobu. Enterijer je potuno minimalistički uređen, na bež kamenom zidu nalazi se veliki televizor dok je prostor ispod popunjen jednostavnom komodom na kojoj se nalazi nekoliko naslaganih knjiga i kamene vaze. 

Ana je birala belu garnituru uklopljenu sa manjim stočićem na kome se nalazi cveće. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Kraj privatnom biznisu

Nedavno je na Instagramu Anine kompanije, koja se bavi proizvodjom prirodnih proizvoda za negu lica, osvanula objava u kojoj obavešatava pratioce da je odlučila da stavi tačku i na onlajn prodavnicu svog kozmetičkog brenda koji je osnovala u septembru 2022. godine.

- Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović "Nečural performans" privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - napisala je Ana Ivanović.

