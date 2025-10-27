BANE MOJIĆEVIĆ O RAZVODU OD SUPRUGE: "Danas imamo korektan odnos"

Bane Mojićević dugo u javnosti nije govorio o razvodu

Pevač Bane Mojićević se razveo, a sada otvoreno govori o tome kako sada gleda na težak razvod, ali i šta mu je najveća preokupacija na poslovnom polju.

- Danas imamo maksimalno konkretan i ljudski odnos, lepo sarađujemo, deca su srećna i zadovoljna, ne trpi niko. Sve ostalo je manje važno. Postigli smo nivo u komunikaciji da sve to nesmetano teče i funkcioniše - otkriva Bane.

Na pitanje da li bi voleo taj težak period da izbriše gumicom, kada bi mogao, pevač tvrdi da mu je to ipak bila dobra životna lekcija.

- Ma na prvom mestu, najvažnije je da deca funkcionišu najbolje što mogu, što se tiče nas dvoje mi smo tu zbog njih da sve to sprovedemo u delo na najbolji mogući način. Sve je to sastavni deo života, ne može sve biti lepo i slatko. Naravno da u životu postoje oscilacije i loši trenuci. Sve te to oblikuje, a meni se dopalo kako me je to oblikovalo i kakav sam čovek postao posle svega što sam prošao.

Bane Mojićević priprema i veliki koncert, a kako kaže nova devojka pratiće ga iz nekih "viših redova", dok je za decu rezervisan prvi red. Takođe, ima želju da na ovom događaju dođe i njegova koleginica Milica Todorović.

- Voleo bih da dođe Milica Todorović na moj koncert, ona se iz opravdanih razloga ne pojavljuje u javnosti, ali bih voleo da je vidim. Mile je jedna od mojih najdražih prijateljica i koleginica - rekao je Bane.

(Blic)