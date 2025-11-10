BILA JE SAN SVAKOG MUŠKARCA, DANAS JEDVA DA JE NEKO PREPOZNA: "Skoro anoreksična" je išla na – liposukciju! (FOTO)

Iako je lepotom očarala svet na početku karijere, Tara Rid nije bila zadovoljna svojim izgledom, zbog čega je išla na jednu korekciju za drugom. Godinama je živela noću i divlje, ali danas živi tako da su njeni prijatelji presrećni i ponosni.

Američka glumica Tara Rid (49), nekada glavna zvezda tinejdžerskih filmova, delovala je kao da je konačno uplovila u mirnu luku, ali je ipak nedavno raskinula s dečkom, pišu strani mediji.

Glumica se razišla s Nejtanom Montpetit-Hovarom (43) nakon šest godina ljubavi, a izvori bliski njoj ističu da je njihova veza "prirodno došla do kraja".

Daily Mail je javio da je zvezda "Američke pite" ponovo sama nakon što se ona pojavila na promociji jednog skincare brenda u Los Anđelesu. Tara je izgledala odlično raspoloženo i ćaskala s prijateljicom i glumicom Džejmi King, a njeni prijatelji kažu da se oseća baš tako kao izgleda.

– Tara ne provodi vreme kod kuće, plačući u jastuk. Dobro je – kaže anoniman izvor.

Tara Rid dve decenije kasnije

Tara Rid već godinama izaziva zabrinutost u javnosti zbog svog izgleda, a često se spekulisalo da živi s anoreksijom, kao i da vodi vrlo buran život. Na početku karijere je skrenula pažnju oblinama, od kojih je danas ostalo vrlo malo.

– Ja jedem po ceo dan, ali ne mogu da se ugojim – reklaje jednom prilikom.

Ona je dugo bila jedna od najpopularnijih "party devojaka" i paparaci su je svake večeri viđali u provodu s Paris Hilton. PIsalo se i o brojnim estetskim korekcijama, zbog kojih je njeno lice dugo ostalo mladoliko, iako neprepoznatljivo.

Štaviše, Tara se podvrgla i liposukciji, a nije jasno kako je lekar pristao na to kad je već bila premršava.

– Imala sam liposukciju iako sam bila mršava jer sam , neću vas lagati, želela trbušnjake – rekla je u intervjuu za Us Weekly pre nekoliko godina. – Išla sam na "konturisanje tela", ali je pošlo po zlu. Stomak mi je postao talasast, izbočen.

Glumica je, uz to, nekoliko puta operisala grudi jer su joj, kako kaže, najpre ugrađeni "najružniji implanti".

U međuvremenu je počela da vodi mirniji život i više se posvetila karijeri. Postala je producentkinja uz to što je poznata glumica, a nedavno je dobila nagradu za najbolju glumicu na Međunarodnom filmskom festivalu Čendler, za svoj rad u filmu "Doktor Karantin".

– Ponosan sam na nju jer dobija nagrade, producira svoje filmove i prigrlila je novu energiju, kao žena koja zaista zna šta želi – kaže osoba bliska Tari Rid. – Donosi odlične odluke, uključujući i to da sad bude singl i uživa u tome.

Prijatelj glumice je dodao da su mnoge žene "zarobljene u lošim vezama", ali je glumica bila dovoljno jaka da izađe iz svoje.

– Otišla je jer zna da zaslužuje bolje – zaključuje izvor.Nejtanom Montpetit-Hovarom

(Glossy)

