Biljke koje nikako ne treba saditi uz ruže: Mogu potpuno da ih unište

Dvoriše zahteva pravilan plan rasporeda biljaka.

Među najlepšim i najpopularnijim cvećem u dvorištu svakako su ruže, zahvaljujući svom izgledu i prepoznatljivom mirisu. Iako se često uzgajaju u baštama, njihova sadnja zahteva više pažnje nego što se na prvi pogled čini, posebno kada je reč o biljkama koje se nalaze u njihovoj blizini.

Naime, određene biljke mogu negativno uticati na rast i razvoj ruža jer im oduzimaju hranljive materije, prostor ili svetlost, što može dovesti do slabijeg cvetanja i propadanja biljke.

Menta – brzo se širi i guši ruže

Jedna od biljaka koja se ne preporučuje u blizini ruža je menta. Iako je poznata po svom osvežavajućem mirisu i sposobnosti da odbija određene štetočine, menta se vrlo brzo širi i može preuzeti prostor oko ruža.

Na taj način im oduzima svetlost i hranljive materije, dok njen intenzivan miris može nadjačati prirodni miris ruža i smanjiti njihovu privlačnost.

Komorač – iscrpljuje zemljište

Komorač je takođe biljka koju je bolje držati dalje od ruža. Ova biljka iscrpljuje zemljište i smanjuje količinu ključnih hranljivih materija potrebnih za pravilan rast ruža.

Osim toga, može privlačiti štetočine i povećati rizik od pojave biljnih bolesti, što dodatno ugrožava razvoj ruža.

Hortenzije – različiti uslovi za rast

Hortenzije, iako veoma dekorativne, imaju potpuno drugačije zahteve za rast. Dok ruže traže puno sunčeve svetlosti, hortenzije bolje uspevaju u hladu.

NJihova blizina može negativno uticati na razvoj ruža i dovesti do slabijeg cvetanja.

Suncokreti – troše previše hranljivih materija

Suncokreti su još jedna biljka koja može predstavljati problem. Zbog snažnog i dubokog korenovog sistema, oni troše velike količine hranljivih materija iz zemljišta, piše Klix.ba

Na taj način direktno smanjuju resurse dostupne ružama i otežavaju njihov pravilan razvoj.

Jorgovan – konkurencija i bolesti

Jorgovan, iako često omiljen u baštama, takođe nije idealan “komšija” ružama. Obe biljke imaju razvijen korenov sistem koji zahteva mnogo vode i hranljivih materija, što ih stavlja u direktnu konkurenciju.

Osim toga, sklonost istim biljnim bolestima može dovesti do njihovog međusobnog prenošenja i dodatnih problema u bašti.

