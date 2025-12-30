BIRAJTE FARMERKE PREMA GRAĐI TELA: Kome stoje ravne nogavice, a kome čuvene "mom fit"

Moda nije samo slepo praćenje trendova, već je važno da nam to što nosimo dobro stoji i da laska našoj građi.

Među trendovima su svakako farmerke, koje ostaju kao neoprolazne, samo se njihovi oblici menjaju.

Prema modnim savetnicima, različiti krojevi i siluete mogu da vizuelno balansiraju proporcije tela i naglase najbolje crte svake građe. Na primer, uske farmerke mogu lepo da istaknu vitke noge, dok mom fit ili ravne (straight-leg) opcije mogu da dodaju oblik bokovima i ravnotežu celokupnoj silueti.

Za one sa naglašenijim bokovima ili sat-figurom često se preporučuju modeli sa širokim nogavicama, koji donose sofisticiran i izdužen izgled. Ovaj pristup izboru garderobe postaje sve popularniji jer ne promoviše određeni „ideal tela“, već pomaže svakoj osobi da pronađe dizajn u kojem će zaista izgledati i osećati se dobro.

Stilisti takođe ističu da je udobnost jednako važna kao i estetika — dobro pristajuće farmerke trebaju pratiti liniju tela bez stezanja i ograničavanja pokreta.

BONUS VIDEO