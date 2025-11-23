BORIS BEKER POSTAO OTAC PO PETI PUT: Dobio dete sa dve decenije mlađom četvrtom ženom (FOTO)

Čuveni nemački teniser, Boris Beker, i njegova supruga Lilijan de Karvaljo Monteiro, politička analitičarka, postali su roditelji.

Par je dobio prvu zajedničku ćerku, a Boris je po peti put postao otac.

Boris je vest o dolasku prinove podelio sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram, a devojčica je na svet došla samo dan pre njegovog 58. rođendana.

- Dobrodošla na svet… Zoi Vitorija Beker. 21.11.25. - napisala je nekadašnja teniska legenda u opisu fotografije.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića iza sebe ima buran emotivan život. Prvi put se oženio 1993. godine sa Barbarom Feltus sa kojom ima dvoje dece, sina Nou (31) i ćerku Elijas (26).

Razveli su se 2000. godine, a naredne godine Beker je potvrdio da je otac Ane, ćerke Angele Ermakove, ruske manekenke. Kasnije, 2007. godine verio se holandskom manekenkom Šarli Lili Kersenberg. Venčali su se 2009. godine, a 2010. dobili sina Amadeusa. Razveli su se osam godina kasnije.

LJubavna priča Borisa i Lilijan

Par je vezu uglavnom držao veoma privatnom, a bila je uz njega dok je imao ozbiljne probleme sa zakonom.

Zabavljaju se od 2019. godine, a Boris je zaprosio Lilijan u Milanu u aprilu 2023. godine, nakon što je osuđen zbog nepravilnosti u svojoj insolvenciji 2022. godine. Proveo je osam meseci u zatvoru nakon što je proglašen krivim za skrivanje 2,5 miliona funti imovine i kredita tokom stečajnog postupka.

U septembru 2024. godine, Boris i Lilijan su se venčali u Portofinu.

