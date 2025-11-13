Oglas
BRAD PIT SE POJAVIO U JAVNOSTI I SVIMA JE ISTO PROŠLO KROZ GLAVU: "Ovako ne izgleda čovek koji ima 62 godine!"

Samo Bred Pitu može da pođe za rukom da izgleda sve mlađe i mlađe kako vreme prolazi

Foto: Profimedia
Najnovije fotografije na kojima je Bred Pit koji pokušava da inkognito uđe na afterparti nakon premijere filma "Jay Kelly" obišle su svet. Na njima se vidi 62-godišnji glumac u zelenom duksu i pantalonama slične boje, kako pokušava bez pompe da se provuče i podrži kolegu Džordža Klunija. 

Sveže obrijan, sa zategnutim licem i stilizovanim brkovima, Bred izgleda barem upola mlađe. 

Ovom prilikom društvo mu je pravila devojka Ines de Ramon koja je obukla prelepu sivu haljinu koja je isticala njene obline. 

Ipak, mnogi ljudi na društvenim mrežama ostavljali su negativne kometnare ispod ove slike navodeći da je glumac preterao sa botoksom. 

"Preterao je sa botoksom, izgoreo je", "Bred Pit i mnogooo botoksa", "Ovo više nije njegovo lice".

Bred Pit će 18. decembra proslaviti 62. rođendan, dok će dizajnerka nakita Ines de Ramon dan kasnije napuniti 33 godine. Mnogi kažu da glumac ovo ekstremno podmlađivanje radi upravo da bi parirao duplo mlađoj partnerki, dok fanovi kažu: "Uništila ga je, ubila mu energiju, uopšte više nema onu harizmu".

 Bred Pit je ušao u vezu sa Ines de Ramon onaj momenat kada je raskinuo sa Anđelinom Džoli. Par je prvo krio svoju ljubav, a kasnije su se pojavili na nekoliko premijera. Za to vreme, Anđelina Džoli je još uvek sama i bez partnera.

(Stil)

