BROKLIN BEKAM USLOVIO OCA I MAJKU: Jedino ako pristanu na 1 stvar mogu da računaju na pomirenje

Najstariji sin Dejvia i Viktorije Bekam navodno je uslovio roditelje za pomirenje.

Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc navodno su spremni da prekinu svađu sa njegovim roditeljima, ser Dejvidom i lejdi Viktorijom Bekam, ako oni pristanu na jednu stvar.

Čini se da je par mesecima u svađi sa njegovim roditeljima, jer su više puta odbili da čestitaju, a kamoli da se pojave na važnim porodičnim događajima, uključujući Dejvidov 50. rođendan i njegovu ceremoniju dodele viteške titule. Uprkos nekoliko pokušaja da stupe u kontakt, smatralo se da su Dejvid i Viktorija potpuno izbačeni iz života svog sina.

Veruje se da je svađa počela nakon navodne razmirice između Nikole i Viktorije

Postoje protivrečne priče o tome šta se dogodilo, ali mnogi sumnjaju da se par posvađao nakon što je Nikola izabrala da za venčanje nosi Valentino, umesto haljine koju je dizajnirala njena svekrva. Drugi su sugerisali da je Viktorija ta koja je odustala od dizajniranja haljine.

Govoreći za "Dejli mejl", jedan izvor je rekao da je "bio rat" od venčanja, dodajući: "Oduvek je to bilo natezanje oko Bruklina, a Viktorija nije htela da ga pusti." Iako je porodica ostala ujedinjena nakon venčanja, smatralo se da su tenzije nastavile da rastu, što je na kraju dovelo do narušavanja odnosa.

Ako pristanu na jednu stvar, možda se i pomire

Izvor je sada rekao da bi javno izvinjenje Dejvida i Viktorije moglo da popravi sve. Izvor je naveo: "Postoji očigledan prvi korak, a to bi bilo javno priznanje onoga što su uradili i izvinjenje. To ne može biti nešto izvedeno radi reda. Ne postoji realna šansa za pomirenje bez toga da se prvo desi."

Dodali su da smatraju da su svađu izazvali Dejvid i Viktorija, za koje se kaže da su "mislili da mogu da zasipaju Nikolu uvredama" bez negativne reakcije nje ili njenog supruga, prenosi "Miror".

Javno, ni Dejvid ni Viktorija nisu govorili o svađi, ali to nije sprečilo fanove da stanu u njihovu odbranu. Kada je Bruklin prekinuo tišinu nakon što je ignorisao ceremoniju dodele viteške titule svog oca, objavljujući video sebe kako pravi burger, naišao je na mnoge komentare u kojima se od njega tražilo da više podrži svog tatu.

Jedna osoba je napisala: "Nikoga nije briga, brate, hoćeš li reći svom tati svaka čast?" Drugi je komentarisao: "Zašto ne dođeš da podržiš svog tatu?"

Međutim, Bruklinovi fanovi su takođe uskočili u komentare da ga brane. Jedan je napisao: "Pustite čoveka da živi. Ne znate ništa o njegovoj porodici." Drugi je ponovio to mišljenje, pišući: "LJudi, on pravi smeš burger i pokušava da pronađe radost deleći svoje kuvanje. On ne traži vaš savet, a vi niste porodični savetnik."

Treća osoba je napisala: "Nastavi da budeš ono što jesi. Niko ne zna šta se dešava u porodicama, a trolovi projektuju sve svoje fantazije o tvojoj porodici na tebe, čineći da sve bude tvoja odgovornost. To mora da je jako teško. Duboko diši. I ovo će proći."

