CEO SVET JE PLAKAO ZBOG FILMA "ŽIVOT JE LEP" KOJI GA JE PROSLAVIO: Mnogi ne znaju da je i njegov otac bio u logoru, njegova ljubavna priča ostavlja bez daha

Poznati italijanski glumac i režiser Roberto Beninji mnogima je sinonim za uloge komičnih likova.

Roberto Beninji rođen je 27. oktobra 1952. godine u mestu astelnuovo di Garfanjana, u Toskani. Odrastao je u skromnoj porodici koja je duboko oblikovala njegov umetnički senzibilitet. NJegov otac Luiđi bio je radnik koji je tokom Drugog svetskog rata proveo tri godine u koncentracionom logoru Bergen-Belsen, iskustvo koje će kasnije snažno uticati na sinovljev pogled na ljudsku patnju, humor i nadu.

Početak karijere

Još kao tinejdžer, Beninji je pokazivao dar za imitaciju, glumu i improvizaciju. Početkom sedamdesetih godina, preselio se u Rim, gde je započeo karijeru u eksperimentalnim pozorištima, spajajući satiru, političku provokaciju i poeziju. NJegova prva značajna uloga bila je u televizijskoj seriji „Onda a casa tua…“ 1976. godine, a ubrzo nakon toga postao je poznat širom Italije zahvaljujući svom energičnom nastupu u emisijama i kabareima tog vremena.

Jedan od ključnih trenutaka u njegovom umetničkom sazrevanju bio je susret s legendarnim rediteljem Federikom Felinijem, koji ga je angažovao u filmu „Ginger e Fred“ 1986. godine.

Uspon i svetska slava

Tokom osamdesetih, Beninji je ostvario niz zapaženih uloga u filmovima koji su spajali komediju i društvenu kritiku, među kojima su „Tu mi turbi“ i „Johnny Stecchino“. Međutim, prava prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1997. godine, kada je napisao, režirao i odigrao glavnu ulogu u filmu „Život je lep (La vita è bella)“.

Ova potresna, ali istovremeno humorom obojena priča o ocu koji u koncentracionom logoru pokušava da zaštiti sina od užasa rata, postala je svetski fenomen. Film je osvojio tri Oskara, uključujući i nagradu za najboljeg glumca, čime je Beninji postao prvi Italijan koji je to postigao.

NJegove izjave o religiji, slobodi i umetnosti često su izazivale burne rasprave. U jednom intervjuu izjavio je da je „Biblija zapravo veoma feministička, religiozna i erotska“, što je izazvalo brojne reakcije.

LJubav sa koleginicom

Od 1991. godine, Beninji je u braku s glumicom Nikoletom Braski, koja je njegova muza, partnerka i česta saradnica na filmu. NJih dvoje upoznali su se sredinom osamdesetih i zajedno ostvarili niz zapaženih projekata, među kojima su „Život je lep“ i „Tigar i sneg“. Par nema dece, ali Beninji je često isticao da je njihova ljubav dovoljna da ispuni čitav svet.

Nikoletu je upoznato na snimanju filma „Ti me pokrećeš“, koji je režirao i u kom je tumačio glavnu ulogu.

Nakon snimanja filma, Roberto je izmislio da mu fali neka knjiga, za koju je čuo da je ona ima, samo da bi se ponovo video sa njom. Nakon toga su postali nerazdvojni, zajedno su išli u bioskop i pozorište skoro svaki dan.

Ubrzo se par venčao i nakon toga je Nikoleta glumila u gotovo svim njegovim filmovima. Ova zajednička ljubav prema filmu i jednog prema drugom donela je mnogo dobrih filmova kao što su: „Monstrum“, „Tigar u snegu“ i „Život je lep“.

Zajedno su glumili u ukupno deset ostvarenja, a najpoznatije je gorepomenuto „Život je lep“, u kojem Beninji izgovora onu čuvenu: „Dobro jutro, princezo!“. Ovo ostvarenje koje je Beninji i režirao, danas važi za njegov najbolji rad, kao i za jedan od najpoznatijih i najcenjenijih filmova u istoriji kinematografije.

I kad je njegova supruga doživela saobraćajnu nesreću, Roberto je stalno bio uz nju, te je uz njegovu podršku prebrodila i to.

Oskarovac je svoju ljubav prema glumici javno iskazao u septembru 2021. godine, kada je primao Zlatnog lava za životno delo na Venecijanskom filmskom festivalu.

„Ne mogu čak ni da joj posvetim ovu nagradu, jer je njena. Pripada tebi, ti to znaš i zato ćeš je posvetiti kome god želiš“, počeo je Roberto i dodao:

„Sve radimo zajedno već 40 godina. Ja znam samo za jedan način merenja vremena: s tobom ili bez tebe. Podelićemo ovog krilatog lava, ja uzimam rep, da ti pokažem svoju radost mašući repom, a ti uzmi ostalo. Prvenstveno krila, krila su tvoja, jer ako sam u svom radu ponekad leteo, to je zahvaljujući tebi, tvom talentu, tvojoj misteriji, tvom šarmu, tvojoj lepoti, tvojoj ženstvenosti, činjenici da si žena.“

„Biti žena je misterija koji mi muškarci ne razumemo. Gručo Marks je bio u pravu kada je rekao ‘muškarci su žene koje nisu uspele to da budu’. I to je istina. Nisam uspeo da budem poput tebe, Nikoleta. Ako sam u mom životu napravio nešto lepo ili dobro, to je uvek bilo kroz tvoje svetlo. Naša je ljubav bila na prvi pogled, zapravo na večni pogled“, poručio je Beninji svojoj životnoj partnerki.

U kasnijim godinama, Beninji se posvetio interpretaciji italijanske književnosti, posebno Danteove „Božanstvene komedije“, koju je čitao i tumačio na pozornicama širom sveta s velikim uspehom.

