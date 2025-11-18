Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ČUVENI GLUMAC DOŠAO SA CRVENIM NOKTIMA NA DODELU NAGRADA: Ovo nije prvi put da koristi ženske detalje (FOTO)

Glumac iz filma "Pillion" Aleksandar Skarsgard briljira sa crvenim noktima na dodeli Governors Awards 2025.

1763455061_profimedia-1052885956.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Rodno neutralna moda postala je relevantnija nego ikad. Dok su žene postepeno prihvatile "power suit" stil, muškarci su takođe prihvatili da roze boja nije rezervisana samo za "ženski klub". Sada, dajući nekonvencionalan zaokret rodno fluidnoj modi, dolazi Aleksandar Skarsgard - sa nalakiranim noktima.

Crveni lak za nokte Aleksandra Skarsgarda poslužio je kao kontrast njegovom crnom smokingu brenda Saint Laurent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

U nedelju je glumac švedskog porekla prisustvovao dodeli Governors Awards 2025, poznatoj i kao Počasni Oskari. Ova svečanost održava se nekoliko meseci pre dodele Oskara. Ove godine legendarne holivudske ličnosti, uključujući Doli Parton, Toma Kruza, Debi Alen i Vina Tomasa, bile su počastvovane za svoj neuporediv doprinos filmskoj industriji.

Aleksandar Skarsgard pojavio se na blistavoj ceremoniji u odelu brenda Yves Saint Laurent. Međutim, upravo su njegovi sveže nalakirani, jarko crveni nokti privukli svu pažnju. Slobodno se može reći da je 49-godišnji glumac razbio stereotipe svojim upečatljivim "nail artom", dodatno brišući rodne granice.

Nedavno se pojavio u dubokim kožnim čizmama:

Voli da ekperimentiše

Dok su neki muškarci poznati po tome da nose crni lak za nokte kao deo oštrog, grunge ili rok-inspirisanog stila, plameno crveni nokti Aleksandra Skarsgarda svakako su ostavili snažniji i hrabriji utisak.

Aleksandar Skarsgard ostaje potpuno neustrašiv kada je reč o modnim eksperimentima. Prošlog meseca glumac je prošetao crvenim tepihom na BFI London Film Festivalu u još jednom upečatljivom izdanju. Oslonio se na kreaciju Ludovica de Saint Sernina iz dizajnerove kolekcije za jesen 2025. Odevna kombinacija sastojala se od bele, otvorene halter košulje bez leđa, uparene sa uskom kožnom kravatom. Aleksandar je sve to spojio sa uskim kožnim pantalonama na pertlanje i glomaznim Jimmy Choo čizmama sa zaobljenim vrhom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 3
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas