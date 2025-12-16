Oglas
DANAS JE NAJPOŽELJNIJI GLUMAC, A NIKO NE ZNA DA JE OŽENIO DEVOJKU - ROĐENU U ZATVORU: Pronašli sreću, a onda im je njena majka pretvorila život u pakao!

Slavni glumac Adam Brodi proslavlja svoj 47. rođendan, a najveća podrška mu je supruga Lejton Mister koja je imala težak život.

1765870836_profimedia-1040525864.jpg
Foto: Profimedia
Adama Brodija mnogi pamte kao tinejdžersku zvezdu iz serije "The O.C.", koja je premijerno prikazana 2003. godine. Tad je bio jedan od najpopularnijih mladih glumaca, a u godinama koje slede, njegova slava je samo rasla i rasla.

Inače, Adam je u mladost bio buntovan i loš učenik, srednju školu je jedva završio, a sa 19 se preselio u Holivud da ostvari san o glumačkoj karijeri. Srećom, uspeh je brzo stigao – prva zapažena uloga bila je u "Gilmore Girls", potom je usledio i gorepomenuti "The O.C.", a ostalo je istorija. 

Ipak, danas vodi povučen život, a dani najveće popularnosti su iza njega. I dalje glumi, ali mu više nije prioritet da je na "svakoj naslovnici u gradu", i to mu, kako kaže, prija.

Glumac je 16. decembra proslavlja svoj 47. rođendan, danas je posvećen porodici i odavno je pronašao ljubav života - Lejton Mister, poznatu po ulozi Bl­er Voldorf u seriji "Tračara".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upoznali su se 2010. i ubrzo su se zaljubili, a Brodi joj je postao i najveća podrška tokom stravičnog perioda sa majkom. Podsetimo, Lejton je imala izazovno detinjstvo – rođena je u zatvoru, dok je njena majka služila kaznu, da bi je potom odgajala baka. Iako je uspela da stvori novi život, te majci slala novac za lečenje njenog mlađeg brata Aleksandera koji se bori s više dijagnoza, došlo je do ogromnih problema jer je majka potrošila pare na tretmane lepote među kojima su botoks i ugradnja ekstenzija.

Glumici je prekipelo te je majku i tužila, da bi ova uzvratila tužbu tražeći 7.500 dolara mesečno da bi brinula o sinu. Srećom, Lejton je pobedila na sudu, koji je doneo odluku da glumica "ništa ne duguje majci".

Sve to vreme uz nju je bio suprug koji joj je pružao podršku u najizazovnijim trenucima, a njihov brak važi za jedan od najprizemnijih i najstabilnijih u Holivudu.

Imaju i dvoje dece koje podiižu daleko od bliceva i svetala reflektora. 

Danas Lejton i Adam žive mirnim životom u Kaliforniji i imaju dvoje dece, daleko od blica i slave, fokusirani na porodicu i svakodnevicu.

(Mondo)

