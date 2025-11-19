DANAS SVI PRIČAJU O NEVEROVATNOJ HALJINI MELANIJE TRAMP: Pripijena uz telo i bez bretela, a boja...

Melanija Tramp sinoć je stajala uz Donalda Trampa prilikom dočeka saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana na raskošnoj večeri, ali svi pričaju o njenom izboru toalete

Prva dama Amerike, Melanija Tramp sinoć je odlučila da privuče pažnju na sebe tokom problematične posete prestolonaslednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salamana na svečanoj večeri.

U pripijenoj uskoj haljni bez bretela i raskošnog nakita, Melanija je blistala pored Donalda Trampa. Malo koja žena bi obukla ovako otvorenu haljinu koja ne prašta greške, ali prva dama Amerike nije bilo koja žena.

Dok je napolju kišilo, Melanija se nije čak ni stresla u haljini bez bretela sa potpisom Eli Sab koja košta 3.350 dolara.

Spcijalna rasprava se povela o njenom izboru boje haljine. Naime, ona je obukla smaragdnozelenu haljinu koja se savršeno uklapala uz zastavu Saudijske Arabije i to je bio njen vid dobrodošlice gostu kojem se Amerikanci i nisu baš obradovali.

Zašto je poseda Mohameda bin Salama problematična?

Povratak prestolonaslednika u Belu kuću bio je kontroverzan zbog ubistva kolumniste Vašington posta Džamala Kašogija 2018. godine i uloge Saudijske Arabije u terorističkim napadima 11. septembra.

Takođe se dešava u trenutku kada je Tramp pod političkom vatrom zbog pedofila Džefrija Epštajna, a poseta Saudijaca se poklapa sa glasanjima za objavljivanje Epštajnovih dosijea i u Predstavničkom domu i u Senatu.

S druge strane, izgleda da je Mohamedu sve oprošteno jer će investirati bilion dolara u SAD, te će potpisati sporazum "glavnog saveznika van NATO-a".

Prestolonaslednik Mohamed je večeri prisustvovao sam, ali su na večeri bili prisutni i članovi delagacije Saudijske Arabije, Ilon Mask ali i Kristijano Ronaldo.

