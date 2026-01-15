DETALJI IZ DVE VEZE MELANIJE TRAMP KOJE JE IMALA PRE TRAMPA: Kada je u Americi srela bivšu ljubav, obratila mu se OVIM rečima! (FOTO)

"Bio sam joj prvi dečko, ali nije dugo trajalo, to leto 1987. bilo nam je baš zabavno..."

Iako je već skoro dve decenije u braku sa Donaldom Trampom, put Melanije Tramp od mlade devojke iz Slovenije do žene jednog od najmoćnijih ljudi na svetu i dalje intrigira javnost.

Ipak malo je poznato da je pre tog života imala nekoliko ozbiljnih veza u rodnoj Sloveniji, a dve od njih ostavile su posebno snažan trag i godinama kasnije ponovo dospele u fokus javnosti.

Prva velika ljubav Melanije Tramp bio je Petar Butoln, nekadašnji novinar iz Slovenije. NJihova veza trajala je svega tri meseca, ali je ostala upamćena kao romansa iz mladosti, bez velikih ambicija, ali puna bezbrižnosti.

"Da, to je moja Vespa i dok smo Melanija i ja bili zajedno, vozili smo se njome po LJubljani i do mora, sve do Portoroža. Bio sam joj prvi dečko, ali nije dugo trajalo", ispričao je Petar.

NJihovu vezu prekinule su životne obaveze. Petar je morao na služenje vojnog roka u Jastrebarsko, dok je Melanija potpisala ugovor sa modnom agencijom iz Milana.

"To leto 1987. bilo nam je baš zabavno. Ona je tada već bila lepa i vitka, ali i veoma disciplinovana. Nije volela duge izlaske, nije pila alkohol, želela je da bude odmorna za snimanja", prisetio se.

Petar je dolazio i u njen stan u LJubljani, gde je živela sa starijom sestrom Ines.

"Bio je to mali jednosoban stan. Pre toga su živele s ocem u iznajmljenom prostoru, a kasnije im je kupio stan. Bilo nam je lepo, onako mladalački. Ona je dva puta bila u mom stanu. Posle mog odlaska u vojsku, više se nismo čuli."

Godinama kasnije, 2016. godine, Petar je napravio potez koji je iznenadio javnost. Na aukciju je stavio vespu kojom se vozio sa Melanijom, a sav prihod namenio je humanitarnim svrhama. Početna cena bila je 9.900 dolara, a interesovanje ogromno.

Bivši koji je sve predvideo

Nakon Petra, a pre nego što je upoznala Donalda Trampa, Melanija je bila u vezi i sa Jurom Zorčićem, muškarcem koji tvrdi da ju je upoznao na gotovo filmski način.

"Video sam je dok sam vozio motor. Hodala je ulicom i jednostavno sam morao da stanem. Ona nije bila tipična slovenačka devojka. Želela je da živi u inostranstvu, sanjala je Italiju i Francusku. Bila je veoma moderna", ispričao je Zorčić.

Pozvao ju je na kafu, a njihova veza trajala je četiri meseca. Letovali su zajedno u Hrvatskoj sa prijateljima, a Jure priznaje da je od samog početka bio očaran.

"Bio sam u blagom šoku kada sam je upoznao. Od prvog trenutka bio sam impresioniran njenom lepotom. Bila je visoka, imala dugu kosu koja joj je padala preko lica, jedva sam joj video oči. Imala je neverovatan stil i ponašala se veoma otmeno."

Nakon toga Melanija je živela u Parizu i Milanu, da bi se zatim preselila u NJujork, gde je dobila ponudu od kompanije za negu kose.

Kada su se ponovo sreli 2000. godine u NJujorku, Jure je ostao zatečen.

"Obratila mi se na engleskom. Pitao sam je: ‘Jesi li zaboravila da si Slovenka?’ Rekla mi je da putuje između NJujorka i Floride i da se u Sloveniju više nikada neće vratiti."

Tada je, kako kaže, shvatio da je njen brak sa Trampom bio sudbina.

"Niko pre dvadeset godina nije mogao da zamisli da će živeti na vrhu sveta, na Petoj aveniji, u Trampovoj kuli. Iskreno, mislim da ni ona sama to tada nije mogla da zamisli."

(Stil)

BONUS VIDEO: