DUPLO SLAVLJE U DOMU MARIJE ŠERIFOVIĆ: NJen sin Mario danas puni 2 godine, a pevačica je objavila još jednu prelepu vest (FOTO)

Pevačica objavila emotivne fotografije sa svojim naslednikom.

1764676697_Foto-Ataimages.rs-F.S.-Printscreen-Instagram-serifovic.jpg
Foto: Ataimages.rs/ F.S./ Printscreen/ Instagram - serifovic
Pevačica Marija Šerifović podelila je srećne vesti na svom Instagram profilu. Danas je za nju poseban dan, s obzirom na to da njen sin Mario puni dve godine. Tim povodom mu se obratila emotivnim rečima.

- Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životic i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem bas ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti sto si došao bas meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona.

Osim toga, Marije je najavila još jednu lepu vest koja će obradovati sve njene fanove. Ona je najavila koncert u Sava Centru 6. marta.

- Bilo nam je magično početkom godine i uopšte nisam planirala da zavrtim ponovo ono ludilo. Ali moj mali princ izabrao je svoju prvu omiljenu pesmu i dao mi neku novu snagu i energiju da i ovaj mart bude naše vreme za ljubav.

Podsetimo, Marija je sina dobila preko surogat majke i jednom prilikom je govorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" i dodala:

