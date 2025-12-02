DUPLO SLAVLJE U DOMU MARIJE ŠERIFOVIĆ: NJen sin Mario danas puni 2 godine, a pevačica je objavila još jednu prelepu vest (FOTO)

Pevačica objavila emotivne fotografije sa svojim naslednikom.

Pevačica Marija Šerifović podelila je srećne vesti na svom Instagram profilu. Danas je za nju poseban dan, s obzirom na to da njen sin Mario puni dve godine. Tim povodom mu se obratila emotivnim rečima.

- Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životic i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem bas ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti sto si došao bas meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona.

Osim toga, Marije je najavila još jednu lepu vest koja će obradovati sve njene fanove. Ona je najavila koncert u Sava Centru 6. marta.

- Bilo nam je magično početkom godine i uopšte nisam planirala da zavrtim ponovo ono ludilo. Ali moj mali princ izabrao je svoju prvu omiljenu pesmu i dao mi neku novu snagu i energiju da i ovaj mart bude naše vreme za ljubav.

Podsetimo, Marija je sina dobila preko surogat majke i jednom prilikom je govorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" i dodala:

jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" i dodala:

BONUS VIDEO: