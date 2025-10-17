DŽENIFER LOPEZ OTVORILA DUŠU O BIVŠIM PARTNERIMA: "Nisu bili sposobni da me vole"

Dženifer Lopez konačno je otvorila dušu, te je u jednoj emisiji progovorila o svojim bivšim partnerima.

Dženifer Lopez nedavno je gostovala u emisiji "The Howard Stern", kako bi promovisala mjuzikl "Kiss of the Spider Woman". Osim poslovnog dela, slavna pop pevačica je odgovara i na pitanja o privatnom životu.

Na pitanje voditelja Sterna - "Da li misliš da si istinski bila voljena", Dženifer je nakon kraće pauze odgovorila: "Ne"

"Oni nisu bili sposobni da me vole... Nisu imali to u sebi. Dali su mi šta su imali. Dali su mi sve to, svaki put - sve prstenje, sve stvari koje sam ikada mogla da poželim. Kuće, prstenje, brak i sve to, ali deo problema je bio što u to vreme nisam volela sebe", priznala je.

Lopez se udavala i razvodila četiri puta, no, čini se da je poslednji razvod - razvod od Bena Afleka pogodio. S bivšim suprugom Markom Antonijem ima 17-godišnje blizance Maksa i Emu.

"Kad sam se poslednji put razvela, to je bila najbolja stvar koja mi se ikada dogodila jer me to stvarno nateralo da okrenem novi list. Mislim, imala sam fitnes trenera, imala sam bračnog terapeuta, individualnog terapeuta, imala sam trenera za razumevanje zavisnosti. Imala sam sve. Pomislila sam: 'Razumeću ovo, pa makar me to ubilo'", rekla je Lopez.

Kako kaže, sada ima više samopouzdanja i naučila je da razume ljude oko sebe.

"Sada mogu da sedim ovde s puno više samopouzdanja... Osećam se stvarno prijatno i dobro u tome što sam svoja..."

(Super žena)

