DžULIJA ROBERTS O BORBI SA SAMOPOUZDANJEM: "Rano sam srela zaista okrutne ljude"

Džulija Roberts je uvek izgledala kao da zrači samopouzdanjem, ali to, kako sama kaže, nije bilo zaista tako

Skoro četiri decenije Džulija Roberts blista na ekranu. Osvojila je najprestižniju nagradu u filmskoj industriji Oskar za ulogu ekološke aktivistkinje u filmu „Erin Brokovič“ 2000. godine kada je bila još uvek na samom početku velike karijere.

Ipak, u novom intervjuu za časopis Pipl, Džulija otkriva da se se suočila sa ranim poteškoćama u karijeri i da nije imala samopouzdanja, iako to nije tako izgledalo.

- Ne mislim da sam ušla u karijeru sa mnogo samopouzdanja. Rano sam srela nekoliko kritičnih ljudi koji su bili zaista okrutni i to je bio zaista zanimljiv izazov za mene da odlučim kakva osoba želim da budem.

- Dakle, mnogo više se radilo o tome ko sam želela da budem, a ne o tome kakvu karijeru želim da imam. A onda sam želela da uzmem osobu koju sam želela da izgradim i da je stavim u ove različite situacije radnog života.

Roberts objašnjava da je za nju između 15 i 25 godina bilo „više prepreka nego glatkog puta“.

- Sada na to gledam kao na neke od lekcija na kojima sam najzahvalnija jer su dokazale moju izdržljivost samoj sebi. Biti nesiguran može biti parališuće. Dakle, ako bi me neko osramotio, to bi me zaustavilo.





