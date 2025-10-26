Oglas
EMINA JAHOVIĆ NIKAD ISKRENIJE O RAZVODU OD MUSTAFE: "Otišli smo zajedno na razvod"

Emina Jahović dugo nije govorila o danima razvoda od Mustafe Sandala

1761467964_bf9bb94bc36aa1f16272c5c50b7141644d8f7357.jpg
Foto: Ata images, A.A.
Emina Jahović razvela se od Mustafe Sandala 2018. godine, a sada je u jednoj emisiji otkrila kako je izgledao dan kada su njen bivši suprug i ona potpisali papire za razvod braka.

Emina je ispričala, da iako je želela da se razvede, nakon tog čina osetila se loše.

- Počela sam da plačem. Bilo mi je jako teško u sudnici. Advokat mi je rekao: "Nemoj da plačeš, neće te razvesti", a ja sam želela to.

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Taj brak se klimao tri godine, bio je na staklenim nogama. Otišli smo zajedno na razvod. Pitao me je koju košulju da obuče. Mi smo odabrali košulju, sve vreme smo se smejali, to je bio onaj stres, bilo je puno tenzije i stresa koji smo mi kroz smeh iskazivali. Otišli smo, razveli se. Ja sam se vratila kući, kuća je bila potpuno prazna, deca su bila kod njega i samo sam shvatila da se srušilo nešto što nisam verovala da će se ikada srušiti. To je bilo toliko teško, mračno. Kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju, da bih se ja odmah preselila - ispričala je u emisiji kod Snežane Dakić na Hype

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emina Jahovic (@yaemina)

Podsetimo, pevačica Emina Jahović iz braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom ima dva sina - Jamana i Javuza, a razvod je usledio nakon 10 godina braka.

(Blic)

