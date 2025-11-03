GLUMICA OPTUŽILA KOLEGU ZA UZNEMIRAVANJE: Teške optužbe pred samu premijeru popularne serije

Mili Bobi Braun je navodno optužila kolegu iz serije "Stranger Things", Dejvida Harbora, za maltretiranje i uznemiravanje na snimanju.

Glumica je podnela žalbu protiv Harbora pre nego što je počelo snimanje pete i poslednje sezone, objavio je Dejli mejl u subotu.

- Mili Bobi Braun je podnela tužbu za uznemiravanje i maltretiranje pre nego što su počeli snimanje poslednje sezone. Bilo je stranica i stranica optužbi. Istraga je trajala mesecima - rekao je izvor.

Glumac (50) se navodno suočio sa internom istragom zbog tvrdnji glumica, a ishod istrage je još uvek nepoznat javnosti. Pored toga, Mili (21) je navodno snimala finale serije u pratnji ličnog predstavnika na setu.

U popularnoj horor seriji, Mili glumi glavnog lika, Jedanaest, dok Harbor igra njenog oca. Glumac je uvek u intervjuima isticao da se ponaša zaštitnički prema mladoj koleginici sa kojoj radi od kad je ona bila dete.

- Mili i ja smo oduvek imali poseban odnos jer sam je poznavao kada je bila tako mlada. Poznavao sam je pre nego što je stigla ova velika slava. Imam pravi zaštitnički osećaj prema njoj - rekao je u jednom intervjuu glumac.



