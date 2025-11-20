HANA IKODINOVIĆ IZNENADILA JAVNOST SVOJOM OBJAVOM: "Kada se nasilje pravda "čuvanjem porodice" zločin postaje tradicija..." (FOTO)

Hana Ikodinović je svojom novom objavom iznenadila pratioce.

Ćerka Nataše Bakvalac i Dače Ikodinovića veoma je aktivna na društvenim mrežama, a svojim poslednjim Instagram storijem je iznenadila sve pratioce.

- Kada se nasilje pravda "čuvanjem porodice" zločin postaje tradicija - piše u objavi koju je podelila Hana Ikodinović.

Foto: Printscreen/ Instagram - hanaikodinoviicc

Podsetimo, Hana se školuje u Španiji, a Nataša je nedavno u emisiji "Amidži šou" govorila o njenom preseljenju.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica.

BONUS VIDEO: