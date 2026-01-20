IMAO JE SAMO 18 GODINA KADA JE POSTAO ALKOHOLIČAR: "Mogu slobodno da kažem da tokom snimanja mnogih scena ja jednostavno nisam bio tu. Bio sam mrtav pijan"

Dok je snimao Harija Potera, glumac Danijel Radklif je bio mrtav pijan. Paparaci su ga uhvatili u pijanstvu samo dva puta, ali malo ko je znao da noći provodi pored flaše

U nekim scenama poslednjih filmova o Hariju Poteru, Danijel Radklif je bio mrtav pijan. To je i sam priznao godinama kasnije.

Ali kako je dečak čarobnjak postao alkoholičar sa 18 godina i uspeo da se izvuče?

Slava sa 11 godina

Godina je 2000. Danijel Radklif ima 11 godina i dobija ulogu Harija Potera, glavnog lika u filmskoj adaptaciji najpopularnije serije knjiga na svetu.

Prvi film je objavljen 2001. godine. Danijel Radklif je odmah postao jedno od najprepoznatljivije dece na planeti.

Tokom narednih 10 godina, glumio je u osam filmova u okviru ove franšize. Odrastao je pred očima miliona. Paparaci su pratili svaki njegov potez. Svaka njegova reč je dospela u štampu.

Kada je Danijel napunio 18 godina, prema britanskom zakonu, bio je punoletan i imao je pravo da pije alkohol. Tokom proslave punoletstva, Danijela su uhvatili paparaci pijanog posle te žurke.

To je bio početak zavisnosti.

Do vremena snimanja šestog filma, Hari Poter i Polukrvni princ (2008-2009), Danijel je imao 19 godina. Počeo je da pije svake večeri.

"Imam veoma zavisnu ličnost. To je bio problem. LJudi sa takvim problemima su veoma dobri u skrivanju toga. Bilo je loše. Ne želim da ulazim u detalje, ali sam mnogo pio, i to svakodnevno - tačnije, svake noći," rekao je Danijel za britanski časopis Heat 2012. godine.

"Mogu slobodno da ukažem da tokom snimanja mnogih scena ja jednostavno nisam bio tu. Bio sam mrtav pijan."

Zašto je pio?

Bilo je nekoliko razloga, koje je Radklif pomenuo u raznim intervjuima.

Razlog 1: Panika zbog kraja franšize

"Definitivno sam mnogo pio pred kraj Potera i malo nakon završetka snimanja. Bila je to panika. Nisam znao šta dalje da radim. Nisam bio dovoljno siguran u sebe da bih ostao trezan," priznao je Danijel u intervjuu 2020. godine.

Hari Poter je bio ceo njegov život od 11. do 22. godine. Nije znao šta da radi bez ove uloge.

Razlog 2: Stalni nadzor

Nemogućnost da jednostavno uđeš u bar. Nemogućnost da budeš svoj. Osećaj da te ljudi stalno gledaju. Alkohol je davao iluziju slobode. Na nekoliko sati, mogli ste zaboraviti da ste Hari Poter.

Razlog 3: Krivica

Danijel je priznao da se oseća krivim što je postigao tako neverovatnu slavu u tako mladim godinama. Bilo je depresivno.

"Uvek će postojati deo mog mozga koji, kada prvi put uđem u prostoriju za probe, kaže: 'Svi misle da si ovde samo zbog Harija Potera.' I prilično su u pravu.“

Alkohol je zaglušio ovaj unutrašnji glas.

Redklif nije bio kao Lindzi Lohan ili Paris Hilton, skandalozne zvezde čije su pijane ludorije redovno dospevale u tabloide.

Zadržao je imidž „dobrog momka“. Paparaci su ga fotografisali pijanog samo nekoliko puta, dva puta na njegov 18. i 21. rođendan. Oba puta je javnost to protumačila kao „mladića koji slavi“.

Momenat kada je sve raskrinkano

2010. Snimanje poslednjeg filma, Hari Poter i relikvije smrti 2, je završeno. Danijel Radklif je imao 21 godinu.

Jednog jutra se probudio i doneo jasnu odluku da prestane da pije. Potpuno.

"Imao sam neverovatno sreće sa ljudima oko sebe u određenim trenucima svog života. Upoznao sam nekoliko ključnih ljudi - neke glumce, već druge ljudi koji su mi dali odlične savete i zaista im je bilo stalo do mene," ispričao je u intervjuu 2019. godine.

Prijatelji su ga upozoravali na opasnost. Porodica je bila zabrinuta. Rođaci su govorili o gubicima pamćenja i njegovoj nesposobnosti da se brine o sebi dok je pijan.

„Na kraju krajeva, to je bila moja sopstvena odluka.“

Godine 2012, Radklif je doživeo nervni slom. Zamoljen je da napusti bar u NJujorku nakon pijane tuče. Incident je izašao u javnost.

Ali se ponovo sabrao i od tada je potpuno trezan.

Kako se nosi sa željom za pićem?

Danijel kaže da odlazi u dugu šetnju kada ga uhvati želja za alkoholom

Redovni treninzi u teretani

Čitanje knjiga

"Bio sam strastveni čitalac kao tinejdžer, ali piće mi je to nekako oduzelo. Izgubio sam želju i energiju za čitanje. Sada mi se ta želja ponovo vratila.“

Uprkos savetima alkoholičarima u oporavku da izbegavaju barove, glumac ponekad ide sa prijateljima na mesta gde je dostupan alkohol. Pije bezalkoholna pića.

"Sada sam zaista mnogo srećniji."

NJegova jedina preostala zavisnost je pušenje. Radklif je počeo da puši sa 17 godina i pokušao je da prestane nekoliko puta. Do sada nije uspeo.

(Stil)

BONUS VIDEO: