IRINU ŠAJK SINOĆ NIKO NIJE PREPOZNAO: Drastična transformacija, svi su gledali u 1 stvar! (FOTO)

Irina Šajk se na predstavljanju Pireli kalendara pojavila u vrlo interesantnom izdanju.

Foto: CNC David Kundrát / CNC / Profimedia
Iako smo navikli da modele viđamo u svakakvim eksperimentalnim izdanjima, ne možemo reći da nas novi izgled Irine Šajk nije iznenadio. Svetle obrve, crna okrugla kapa koja skriva kosu i velike smaragdne minđuše zasigurno su bili u centru pažnje na predstavljanju Pireli kalendara za 2026. godinu u Pragu.

Upravo je Ruskinja glavno lice 52. godišnjeg modnog kalendara koji distribuira italijanski brend guma. Na događaju se pojavila u dugoj crnoj polutransparentnoj haljini sa visokom kragnom i jednim rukavom.

Međutim, nije njena haljina ono što je svima zapalo za oko, već njen drastičan bjuti izgled. NJeno lice, uokvireno crnom kapom, istaklo je jedva vidljive bele obrve, dok su velike okrugle smaragdne minđuše pružale jasan, dramatičan kontrast. Avangardna kombinacija je istakla Irininu potpunu spremnost na transformacije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

Viktorijin anđeo se prvi put pojavljuje u ovom kalendaru, čije ovogodišnje izdanje nosi naziv "The Cal", a snimio ga je norveški fotograf Selve Sundsbe.

Kalendar slavi snagu i lepotu poznatih žena. Pored Šajkove, pojavljuju se i teniserka Venus Vilijams, zatim FKA Tvigs, Gvendolin Kristi i druge poznate ličnosti iz različitih industrija, a svaka od njih utelovljuje varijacije zemlje, vatre, vode i vetra. Irina je dobila da predstavlja element vetra. 

U intervjuu objavljenom na zvaničnim stranicama brenda, Šajk je podelila svoje oduševljenje.

"Pireli kalendar nisu samo lepe slike, to je umetnost, a biti deo kalendara oduvek je bio moj san, tako da je to čast", rekla je.

Očekuje se da će kalendar, kao i svake godine, biti ekskluzivan i visoko cenjen, nastavljajući tradiciju okupljanja najuticajnijih žena sveta.

(Stil)

