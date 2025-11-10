JEDAN ČOVEK JE KRIV ZA SUNOVRAT PRINCEZE DAJANE: Posle mnogo godina otkrivena ISTINA, mnogi su u neverici!

Uznemirujuća nova knjiga, koja iznosi laži Martina Bašira rečene princezi Dajani, otkrila kakvu patnjnu i dalje uzrokuju princu Vilijamu.

Pre ozloglašenog intervjua za emisiju „Panorama“ u kojem je namamio princezu Dajanu u udarni termin na televiziji nizom laži, "čuveni" novinar Martin Bašir je bio manje-više niko u medijskim krugovima. Ali ono što je u njemu bilo je šarm koji je bio i inventivan i neodoljiv. Imao je talenat da se umiljava ljudima.

Znao je svakom da "uđe pod kožu"

„Kao krotitelj zmija, bio je fantastičan u tome da vas pogleda u oči i kaže vam: 'Briljantan si!' Bio je sjajan u prenošenju iskrenosti", rekao je jedan njegov kolega.

Koliko je lukav mogao biti - i koliko mu je lako bilo da zavara čak i najprofesionalnieg novinaram- pokazalo se kada se pridružio Panorami i prišao Tomu Mangoldu, reporteru stare škole sa 30 godina iskustva u Bi-Bi- Siju. Nakon decenija izveštavanja o zločinima svih vrsta i sa 120 Panoraminih filmova iza sebe, Mangold se ponosi time što bolje od većine otkriva šarlatana.

„Jednog dana Martin me je odveo u stranu i rekao: 'Gospodine Mangold, žao mi je što vas uznemiravam, ali samo sam hteo da vam kažem da mi je brat nedavno preminuo i na samrti mi je rekao: 'Martine, kada dođeš u Panoramu, imitiraj Toma Mangolda. Piši kao Tom Mangold. Posluj kao on i postaćeš uspešan kao on.'“ Bio sam zaista dirnut.“

„Ono što nisam znao do kasnije jeste da je ispričao potpuno istu priču Majku Nikolsonu na ITV- u i Džonu Hamfrisu.“

Očajnički želeo da postane cenjeni novinar

Ambiciozni Bašir je očajnički želeo da postane poznati novinar poput njih, da bude jedan od velikih igrača. Ali da bi to postigao, morao je da izvede veliki prevrat.

Jedna od najvećih vesti dana bio je razvod princa Čarlsa i Ledi Di. Čarls je rekao šta je rekao u intervjuu za ITV koji je dao Džonatan Dimblbi. Kad bi samo Bašir mogao da ubedi Dajanu da stane na njegovu stranu u ekskluzivnom intervjuu sa njim u kojem će otkriti sve, stekao bi sebi ime koje je želeo.

Hagovor već paranoične princeze - lak zadatak

A za nekoga ko je mogao da prevari ljude poput Mangolda, hvatanje već paranoične princeze bi bio lak zadatak.

Bašir je pažljivo pripremio teren. Morao je da ubedi princezu da ne samo da saoseća sa njenom situacijom, već da su svi ljudi koji su joj najbliži u stvari njeni neprijatelji i da ili cure priče o njoj u štampu ili kuju zaveru sa Čarlsovim ljudima protiv nje.

Sastavio je spisak izmišljenih priča za koje je znao da će joj se dopasti. Ali problem je bio kako da dođe do nje da joj ih šapne na uvo. Put, odlučio je, vodi preko njenog brata, Čarlsa, Erla Spensera, kolege novinara.

Ali ako je želeo da ubedi Spensera da se oko Dajane dešavaju prljavi poslovi, trebalo bi mu nešto da mu pokaže, a ne samo da nagađa.

A Bašir je tačno znao gde da ode po ono što želi - svog starog prijatelja Meta Vislera, frilensera grafičkog dizajnera. Bašir je ranije sarađivao sa njim na kreiranju maketa za film „Panorama“ o finansijama bivšeg engleskog fudbalskog menadžera Terija Venejblsa i dokumentarca u kojem su iznete optužbe protiv londonskog policajca.

Lažna dokumenta

Bašir je sada imao hitan posao za svog druga - da lažira dva dokumenta tako da izgledaju kao bankovni izvodi, koji bi pokazivali uplatu od 4.000 funti koju je izvršio novinski gigant News International, tadašnji izdavač The Sun i News Of The World, i još jednu od 6.500 funti koju je izvršila konsultantska kuća.

Visler je bio sumnjičav. Sve je bilo tako tajno i hitno. Takođe je bilo čudno što je dotična konsultantska kuća imala isto ime kao ono koje su koristili u dokumentarcu o Venejblsu.

Da li je od njega traženo da pravi falsifikate, i ako jeste, za šta?

„Jesam namirisao pacova. Ali onda sam uradio pet programa sa Baširom. Upravo sam napustio Bi-Bi-Si i radio kao frilenser. Imao sam hipoteku koju sam morao da otplatim i morao sam da dobijem ove poslove.“

Uradio je kako mu je rečeno, radio je celu noć, popunjavao je slike koje mu je Bašir dao, a zatim je predao makete kuriru na motociklu Bi-Bi-Sija koji ih je, kako pokazuju zapisi, odneo na predaju, od svih čudnih mesta, u prodavnici čarapa na Terminalu dva aerodroma Hitrou.

Aerodrom je bio na putu ka Altorpu, porodičnoj kući Spensera, gde je Bašir vozio da upozori brada Ledi Di da je njegova sestra okružena špijunima i izdajnicima - i da pokrene obmanu koja će rezultirati intervjuom za Panoramu.

Prva linija napada

Baširova prva linija napada nije imala nikakve veze sa bankovnim izvodima. Umesto toga, počeo je da priča o Spenserovoj tadašnjoj supruzi Viktoriji.

„Rekao je da zna da princ Čarls prezire mene i moju suprugu Viktoriju“, otkrio je brat Ledi Di.

„Da budem brutalno iskren, Viktorija je potpuno bezopasna figura koju ne bih očekivao ni od Čarlsa da prepozna. Ali Bašir mi je rekao da je znao da je Čarls želeo mrtvu.“

Zatim je predstavio falsifikovane bankovne izvode koje je Met Visler napravio u svojoj gostinskoj sobi u Kamdenu, što će odigrati odlučujuću ulogu u skandalu.

Ali u to vreme, što se Spensera tiče, oni su bili samo marginalno zainteresovani za ono što su imali da otkriju o njegovom bivšem šefu obezbeđenja, Alanu Voleru.

Spenser je rekao: „Bilo je zaista veoma neobično. Rekao mi je da ima dokaz da je Voler radio za 'veoma mračne sile'.“ Spenser je pitao da li može da zadrži bankovne izvode, a Bašir je odbio. Ali iako je ono što je Spenser čuo bilo pomalo intrigantno, nije bilo sasvim neočekivano, jer je sumnjao da Voler prodaje porodične tajne.

Nikada se nisu pojavili dokazi koji bi ukazivali na to da je Voler kriv, ali je Spenser 1995. godine čvrsto verovao da je to slučaj.

Izvodi iz banke nisu bili nešto zbog čega bi se javio Dijani na telefon, ali, kako je kasnije rekao, „to je očigledno bila njihova svrha“.

Kada Spenser nije odmah zagrizao i pozvao Dajanu, kako se Bašir nadao, novinar Bi-Bi-Sija je smislio dva nova falsifikata - ne, treba naglasiti, delo Vajslera, koji je sada bio van igre.

Bašir je drugi put putovao u Altorp, sa dokumentima koji su navodno pokazivali da su dva visoka zvaničnika u kraljevskom domaćinstvu primala velike pare sa misterioznog bankovnog računa.

Značajno je da ih nije puštao iz ruku da ih Spenser u potpunosti vidi.

Ali su navodno pokazali da su Ričard Ajlard, privatni sekretar sadašnjeg kralja Čarlsa, a tada princa, i Patrik Džefson, privatni sekretar Dajane i neko ko je bio uz nju svakog dana, obojica uzimali desetine hiljada funti.

Početak mračne sage

Spenser je sada bio dovoljno uznemiren da pristane da upozna Bašira sa svojom sestrom. I tako je počela cela mračna saga koja je dovela do programa Panorama.

Ironično, dva bankovna izvoda koja je Visler falsifikovao, iako ih je Spenser odbacio i koja zapravo nisu igrala nikakvu ulogu u prevari i izdaji Dijane, pokazala su se kao Baširova propast. Pre svega, uvek je bio sumnjičav u vezi sa njima, menjajući svoju priču kako mu je odgovaralo.

Kada su mu rekli da ih je iskoristio da bi se uvukao u Dijanino poverenje, on ih je odbacio kao samo makete za svoj lični istraživački dosije, a ne kao dokaz. Pokazao mu ih je samo usput, a ne kao dokaz.

Spenserova verzija događaja bila je suprotna - Bašir ih je izneo kao deo svog dokaza da je Dijana u opasnosti.

Ili Spenser ili Bašir su morali da lažu u potpunosti - i kako bi lord Dajson rekao u svom kasnijem izveštaju o celoj aferi: „U takmičenju u verodostojnosti između Spensera i gospodina Bašira, Spenser ubedljivo pobeđuje.“

Dok se mučio da objasni šta se desilo, Baširovi izveštaji o tome šta se dogodilo postali su još nejasniji kada je rekao da je Spenser imao bankovne izvode i da mu ih je pokazao, a ne obrnuto.

Najsmešnije je to što je čak sugerisao da mu je iznose novca i druge detalje u falsifikatima dostavila princeza Dajana - iako je u tom trenutku nije ni upoznao!

Visler je ostao nelagodan zbog onoga što je uradio - još više kada je, ubrzo nakon emitovanog intervjua sa Dajanom u novembru 1995. godine, provaljeno u njegov stan u Kamdenu i diskete sa maketama su nestale.

Program Panorama ga je šokirao. Rekao mi je: „Video sam kako film izlazi. Pomislio sam: 'To će srušiti kraljevsku porodicu!' I samo sam pomislio: 'U šta sam se upleo?'“

Iako je sada napustio Bi-Bi-Si, pozvao je svog bivšeg producenta, Marka Kilika, i rekao mu kako je obavio ovaj posao za Bašira. Sačuvao je kopije lažnih bankovnih izvoda, koje je faksom poslao Kiliku.

Kilik je bio uznemiren što je konsultantska kuća navedena u njima slučajno ista ona koju je Bašir citirao u dokumentarcu o Venejblsu. To nije mirisalo dobro. Kilik se suočio sa Baširom: „Sreli smo se u kantini Bi-Bi-Sija i pokazao sam mu bankovne izvode. Pitao sam ga čemu služe i on je očigledno bio veoma ljut što imam dokumenta. Odbio je da odgovori na moja pitanja i rekao mi da se to mene ne tiče.“

Kilik je podelio svoje zabrinutosti sa veteranom reportera Tomom Mangoldom, i zajedno su otišli ​​kod Stiva Hjuleta, urednika časopisa „Panorama“. Kilik se sećao da je Hjulet bio grub i oštar. „Rekao nam je: 'To vas se ne tiče.'“

Ali Visler se nije dao obeshrabriti i izneo je stvar rukovodiocima za aktuelne poslove Timu Suteru i Timu Gardamu. Rekao im je da se plaši da su falsifikati koje je napravio za Bašira možda iskorišćeni da bi se došlo do princeze Dajane.

Rukovodstvo je potom pozvalo Bašira da objasni šta je rekao, a on je odgovorio laži - prvom od mnogih - da su dokumenti isključivo za njegove privatne dosijee.

Princeza Dajana ga branila

Insistirao je da nisu prikazani princezi Dajani, Erlu Spenseru ili bilo kome drugom. Čak je izneo i Dajaninu poruku u kojoj je pisalo:

„Martin Bašir mi nije pokazao nikakva dokumenta, niti mi je dao bilo kakve informacije za koje ranije nisam znala. Pristao sam na intervju u emisiji „Panorama“ bez ikakvog preteranog pritiska i ne žalim zbog toga.“

U ovim nekoliko rečima, neposredno pre Božića 1995. godine, okončala je mogućnost da se džinovska prevara koju joj je Bašir počinio mesec dana ranije otkrije, barem ne za njenog života. Za nju je ispitivanje Bašira bio samo još jedan dokaz „mračnih sila“ koje deluju kako bi je oborile.

Ledi Di otvorila mu vrata slave

Od svih uznemirujućih dokumenata u ovoj sagi - falsifikata, prevara, „maketa“ i „sertifikata“ - njena poruka Baširu imala bi najzloćudnije posledice. Učinila bi ga privremeno neranjivim, omogućila bi mu da sakupi gomilu medijskih nagrada za intervju, među kojima je i BAFTA; da postane poznata ličnost u Britaniji i milionerski voditelj u SAD - ukratko, da traje četvrt veka.

Za šefove Bi-Bi-Sija, koji su se plašili katastrofe za sebe i celu korporaciju, Dijanino oslobađanje Bašira bila je karta za izlazak iz zatvora. Mogli su da problem odlože - što su i uradili. Bili su oslobođeni odgovornosti.

Kilik je sastavio dopis od sedam stranica za menadžment u kojem je detaljno opisao sve što je znao o Vislerovim sumnjama i zaključio da se misterija može razjasniti samo ako se Spensera pita da li su mu pokazani falsifikati - sugestija koja nije sprovedena.

Ključni dokaz

Ovaj dokument – ključan jer pokazuje šta je najvišim zvaničnicima Bi-Bi-Sija rečeno o Baširu još 1995/6. godine – nestao je iz arhive Bi-Bi-Sija. To nikako nije jedini dokaz koji je misteriozno nestao, kako sam otkrio tokom svoje 20-godišnje istrage.

Ali ako su rukovodioci Bi-Bi-Sija mislili da su zakopali potencijalnu krizu, pogrešili su.

Jezive priče o princezi, falsifikatima, provalama i mogućim špijunima su previše dobre da bi ostale skrivene predugo. Novinari su njuškali okolo i jedan od njih, Mark Holingsvort, primio je poziv od pouzdanog izvora Bi-Bi-Sija o jedva zataškanom skandalu koji je ključao u uglu zgrade televizijske kuće „Vajt Siti“.

Holingsvort je ono što je saznao preneo uredniku lista „Mejl on Sandej“, koji je angažovao glavnog istraživačkog novinara Nika Fildinga da se pozabavi pričom.

Filding je pratio grafičkog dizajnera do njegovog neobičnog novog doma na ostrvu u Temzi, do kog se stiže uskim pešačkim mostom.

Dugo su razgovarali i Filding je predložio dogovor po kojem bi Visler dao potpisanu izjavu u kojoj bi tačno opisao kako je od njega zatraženo da brzo proizvede falsifikate i kako su dostavljeni na aerodrom Hitrou. Tako je Visler odlučio da postane uzbunjivač.

Novine su obećale da će zaštititi njegov ugled - bankovni izvodi su možda bili falsifikati, ali on je bio nevin ni za kakvo nezakonito delo. Možda marioneta, ali nevin.

Bi-Bi-Si je shvatio da Visler govori kada je rukovodilac lista „Mejl on Sandej“ pozvao Tima Gardama i rekao mu da ima potvrdu o postojanju falsifikata i da su možda pokazani Čarlsu Spenseru i Dajani.

Gardam je razgovarao sa Baširom, koji je ponovio svoje uveravanje da nikome nije pokazao dokumenta, ni Dijani, ni Erlu Spenseru, nikome. Novine su stalno insistirale na tome, pa je Gardam kasno te noći ponovo pozvao Bašira.

Ovog puta je popustio. Da, falsifikovao je bankovne izvode i, da, ipak je pokazao falsifikate Spenseru.

„Bio sam apsolutno zapanjen da se novinar Bi-Bi-Sija mogao ovako ponašati, da laže, da proizvede nešto da bi nekoga obmanuo, a onda istovremeno laže svog urednika i menadžere“, kasnije je rekao.

BBC zataškavao sve 25 godina

Ovo je bio trenutak kada je Bi-Bi-Si mogao da prizna obmanu koja je bila podvrgnuta Dajani i da je poštedi svih posledica tog intervjua - uključujući, mora se reći, okolnosti u kojima je ostavila svoje najbliže savetnike i oficire za zaštitu i izložila se tragičnom kraju u Parizu. Ali, iako su bili užasnuti što je Bašir naručio falsifikovane dokumente, predstavio ih kao prave i lagao o tome, Bi-Bi-Si je sve to sakrio od lista „Mejl on Sandej“ i zataškavao više od 25 godina.

Dana 7. aprila 1996. godine, novine su objavile na naslovnoj strani: „DAJANIN ČOVEK SA BI-BI-SIJA I LAŽNI BANKOVNI IZVODI.“

Odgovor Bi-Bi-Sija bilo je saopštenje iz kancelarije za štampu, koje je odobrio Toni Hol, direktor vesti i aktuelnih događaja.

„Nacrti grafičkih rekonstrukcija na kojima je zasnovana ova priča nemaju validnost i nikada nisu objavljeni. Postavljeni su u grafičke svrhe u ranoj fazi istrage i odbačeni su kada se neke informacije nisu mogle potvrditi. Nikada nisu bili ni na koji način povezani sa Panoramom [programom] o princezi Dajani“, priznao je.

Informacije o Baširu koje su toliko užasnule Gardama bile su potpuno odsutne. Bi-Bi-Si je odlučio da pokrije svoja leđa umesto da prizna istinu.

Ako su se rukovodioci Bi-Bi-Sija nadali da će njihovo poricanje i podrška Baširu rešiti stvar, ponovo su pogrešili, jer su novinari iz drugih listova nastavili sa ekskluzivnim izveštajem lista „Mejl on Sandej“.

Kris Blekherst iz lista „The Independent“ ponovo je postavio ključno pitanje Bi-Bi-Siju: „Da li su izvodi iz banke prikazani Erlu Spenseru?“

Bi-Bi-Si je to izbegao, kao što su to učinili i sa ovim novinama, odgovorivši: „Nemamo ništa više da dodamo.“

Ključno priznanje, da je Bašir zaista Spenseru predstavio falsifikate kao originalne, nije dato. Niti je, kako je producent Panorame, Kilik, predložio u svom dopisu menadžmentu, kontaktiran Spenser da bi se rešio problem.

Mora se reći da Spenser nije bio saradljiv.

Rekao mi je zašto tada nije izašao u javnost. Iako mu Bi-Bi-Si nikada nije otkrio istinu o falsifikatima, imao je ogromne sumnje u vezi sa Baširom. Ali, da je izašao kao njegov snažan kritičar, značilo bi efikasno predstaviti njegovu sestru kao lakovernu budalu. Mnogo je bolje, smatrao je, ne reći ništa nego otvoriti porodični raskol.

Ipak, veoma je verovatno da bi, da je zamoljen, Spenser dao BBC-ju nezvanični brifing. A da su ga pozvali, on bi, zauzvrat, saznao da su dokumenti koje mu je Bašir pokazao falsifikati. U tom trenutku, u aprilu 1996. godine, ceo skandal je mogao biti otkriven.

Ostaje pitanje da li je Bi-Bi-Si aktivno odlučio da ga kontaktira ili ne. Bi-Bi-Si kaže da jesu pokušali, mada nije sasvim jasno kako tačno.

Svaka komunikacija bi prošla preko urednika Panorame Stiva Hjuleta, koji je preminuo 2017. godine. Nijedan pisani dokaz o ovom ili bilo kom drugom aspektu skandala nije sačuvan u arhivi Bi-Bi-Sija.

Dva rukovodioca koji su preuzeli odgovornost za događaje u aprilu 1996. bili su Toni Hol, kasnije generalni direktor Bi-Bi-Sija, i vršilac dužnosti šefa nedeljnih programa, En Sloman. Da li su oni zaista pokušavali da otkriju šta se dogodilo ili nisu?

U sutrašnjem izdanju Dejli mejla, otkriću kako su smislili zataškavanje koje će decenijama prikrivati istinu.

Surova laž da je Čarls imao aferu sa Tigi

U partiji ljudskog šaha koju je Bašir tajno režirao da bi zarobio Dijanu, jedna osoba je bila užasno oklevetana - Tigi Lege-Burk, dadilja koju je Čarls imenovao da joj pomogne oko brige o deci nakon razdvajanja od Dijane.

Bašir bi ubedio Dajanu da je Tigi Čarlsova ljubavnica i da namerava da je oženi čim se reši Dajane. To je bila ključna optužba koja je navela princezu da javno objavi intervju.

Ipak, ništa ne može biti dalje od istine.

U Čarlsovom londonskom domu u palati Sent Džejms i vikendom u Hajgrouvu u Glosterširu, Tigi je preuzimala nešto slično majčinskoj ulozi. Jer to su bila vremena kada Vilijam i Hari nisu bili sa Dajanom u Kensingtonskoj palati.

Bila je prava seoska devojka. Ribolov i pucanje su bili njena strast - seoske aktivnosti koje je Dajana izbegavala - ali upravo ono što su mladi Vilijam i Hari izgleda voleli.

Princezu je iritiralo što je Tigi bila toliko angažovana sa njenom decom, pa je bila spremna i voljna da poveruje Baširu kada je počeo da je optužuje.

Baširov razvoj događaja počeo je da se zadržava ne toliko na Tigiju kao drugarici za igru mladih prinčeva, već na njihovom ocu: Tigi je imala svoje kandže na muškarcu, kao i na dečacima. U otkrivajućoj poruci je pisalo: „C [Čarls] + Tigi su otišli ​​na 2 nedelje“. Zatim je u faks poruci Erlu Spenseru, Bašir lukavo pisao o „glasinama koje kruže o ponovljenoj intimnosti između gospođice Lege-Burk i određene osobe. Jedan pomoćnik je bio svedok aktivnosti na otvorenom drugačije vrste“.

Dalje je sugerisao da je Tigi nedavno imala abortus, što je, verovatno, rezultat ranije neoprezne „intimnosti“.

Dajana je lako poverovala u ovo. Prijateljica kaže: „Bila je opsednuta idejom da Tigi ima aferu sa princom Čarlsom. Rekla mi je da je Tigi trudna sa njegovim detetom.“

Princezi je pokazan dokument koji je navodno bio potvrda za abortus koji je Tigi upravo imala, a koji je platio princ Čarls. Bio je to još jedan falsifikat od strane Bašira.

Ali Dajana je kristalno jasno stavila do znanja da veruje u to kada je na božićnoj proslavi za kraljevsko osoblje u londonskom hotelu Lejnsboro prišla Tigi i rekla: „Žao mi je što čujem za bebu.“

Implikacija je bila da je ostala trudna i da je ili abortirala ili izgubila bebu.

Tigi je briznula u plač i pobegla iz sobe. Reporter Dejli mejla Ričard Kej je rekao: „Bilo je duboko uznemirujuće, neprijatno i neistinito.“

Ali Dijana je iskreno verovala u to - kao što je verovala i u mnogo toga što joj je Bašir dao.

I izgleda kao da je nastavila da veruje u to čak i nakon što je njen zet, ser Robert Felouz, po kraljičinom nalogu, istražio stvar i napisao Dijani: „Vaši navodi u vezi sa Tigi Lege-Burk su potpuno neosnovani. NJen odnos sa princom od Velsa nikada nije bio ništa drugo do profesionalan.“

„Na dan navodnog abortusa, ona je bila u Hajgrouvu sa Vilijamom i Harijem. U vašem je najboljem interesu da povučete ove optužbe. Užasno ste pogrešili u celoj stvari.“

Dok je čitala pismo iz Bakingemske palate, odmahnula je glavom u znak neodobravanja i rekla: „Tipično!“

Što se tiče Tigi, njene suze zbog onoga što joj je Dajana rekla bile su izraz besa, a ne priznanje krivice. Tužila je Bi-Bi-Si za klevetu zbog emitovanja optužbi na Panorami i dobila je 200.000 funti.

Adaptirano iz knjige „Dijanarama“ autora Endija Veba

(Stil)

BONUS VIDEO: