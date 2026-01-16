JEDNA OD NAJBOGATIJIH PEVAČICA NA SVETU KORISTI ELEKTRIČNE GREJALICE I VOZI STARI AUTO:Ovako danas izgleda čuvena Šade (FOTO)

Britanska pevačica Šade Adu, koja se tokom osamdesetih se proslavila R&B hitovima “Smooth Operator” i “Your Love Is King”, danas slavi 67. rođendan.

Šade je za više decenija karijere snimila svega sedam studijskih albuma, ali su oni rasprodati u čak 50 miliona primeraka što joj je donelo višestruke platinaste ploče i Gremi nagrade, kao i ogromno bogatstvo.

Prema procenama, Šade spada u red najimućnijih pevača na svetu, čije bogatstvo se meri na čak 30 miliona funti, ali njoj novac nije prioritet.

„Ne treba mi mnogo novca. Mogli biste da provalite u moju kuću u Londonu i izaći nakon pola sata praznih ruku jer niste našli ništa što bi bilo vredno ukrasti“, sa osmehom objašnjava.

Zaista, pevačica nikada nije marila za materijalne stvari, te je skoro dve decenije vozila isti automobil, greje se električnim grejalicama, a 2005. godine se preselila u malo selo blizu Londona, gde sama radi u bašti.

„Neko mi je jednom rekao da sam horoskopski Jarac rođen pod najtužnijom zvezdom. Istina je da sam sklona seti, a mislim i da se od veselih pesama čovek katkad samo još gore oseća“, priznaje Šade.

Pevačica je rođena u Nigeriji, ali se posle razvoda svojih roditelja, kada je imala svega četiri godine sa majkom preselila u Veliku Britaniju u mesto Holand gde su pretežno živeli stariji.

„U blizini nije bilo devojčica mojih godina pa sam se igrala sa bratom i njegovim društvom, vozila se na biciklu od jutra do mraka i pentrala se po drveću“, seća se Šade.

Nakon velikog uspeha albuma iz 1988. i 1992. godine, napravila desetogodišnju pauzu. U međuvremenu se posvetila privatnom životu, koji je uvek čuvala daleko od svetla reflektora.

„Jednom sam u Diznilend otišla sa perikom i velikim naočarima sa kojima sam izgledala tužno. Neko mi je prišao i pitao me: Jesi li ti Shardy? A ja sam odgovorila: Ne, ko je Shardy? On se tada veoma naljutio na mene i rekao mi: Ne znaš ko je Shardy? To je smešno. Jesi li živela u pećini?“, sa osmehom prepričava umetnica.

Nakon razvoda od filmskog reditelja Karlosa Skole, a potom i producenta Boba Morgana, Šade se sa ćerkom Ilom koju je dobila u drugom braku, sa Jamajke preselila u London.

„Ta ideja o životu sa samo jednom osobom izuzetno je nepraktična. Naročito ako uzmemo u obzir mnogobrojne promene kroz koje prolazimo tokom života. Ako nešto radim, ne primećujem ništa oko sebe. Ako razgovaram sa nekim telefonom, onda sam posvećena samo tome. Nemam vremena ni za koga drugog što je žalosno. Sviđaju mi se ljudi koji mogu da rade više više stvari istovremeno, ali ja jednostavno nisam takva, što može biti zastrašujuće“, iskrena je Šade.

NJena naslednica je 2016. godine priznala da je transrodna i promenila je ime u Ajzak, što je Šade podržala.

(Nova)

