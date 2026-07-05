JUL IM DONOSI PERIOD ČISTE SREĆE: 4 horoskopska znaka će ovog meseca osetiti veliko olakšanje

Pročitajte da li ste na spisku i šta vas čeka pre kraja meseca.

Ima leta koja samo prođu, i ima ovih posle kojih se čovek ne prepoznaje. Ovaj jul 2026. pripada drugoj vrsti, i za četiri znaka počinje period čiste sreće koji se ne meri parama, nego olakšanjem u grudima. Planete su se namestile tako da ono što ste dugo vukli konačno spustite na pod.

Rak: Spremite se, stiže vaših pet minuta

Celo proleće ste bili taj na koga se svi naslanjaju, a niko nije pitao kako ste vi. U drugoj polovini jula stiže preokret koji ćete osetiti u jednom pozivu, verovatno u sredu ili četvrtak. Neko koga ste davno otpisali vraća se s vešću koja menja plan za avgust. Ne odbijajte iz inata. Sedite, saslušajte do kraja, pa tek onda odlučite.

Devica: Vaš trud konačno dolazi na naplatu

Meseci su prošli u sitnom sređivanju tuđih grešaka, tiho i bez pohvale. Oko 20. jula neko iznad vas primeti tačno ono što ste mislili da niko ne gleda. Konkretno se menja jedna stavka na poslu, papir koji ste odlagali dobija zeleno svetlo. Ovo je vaš srećan period od jula, samo ga nemojte upropastiti sumnjom. Kad vam ponude više, recite da, bez uobičajenog objašnjavanja zašto to ne zaslužujete.

Ribe: Teret pada i sve polako dolazi na svoje

Dugo vam se činilo da veslate uzvodno dok svi oko vas plove niz. Prva nedelja posle 15. jula donosi jedan susret, moguće u nedelju popodne, koji vam vrati veru da niste naivni što ste ostali meki. Menja se atmosfera kod kuće, teška tišina popušta. Nemojte odmah tražiti da razumete zašto se sve preokrenulo. Pustite, primite, i zahvalite se onome ko vam pruži ruku.

Strelac: Skidate kočnicu i krećete sa mrtve tačke

Mesecima ste imali plan, a nešto vas je uvek zadržavalo na startu. Krajem jula, negde oko 27, otvaraju se vrata koja ste mislili da su zauvek zaključana. Menja se jedna odluka o putu ili selidbi, ono što je delovalo kao mašta dobija datum. Ovaj vedar period leta traži samo jedno od vas. Skočite dok su vrata otvorena, ne odlažite za jesen ono što se rešava sada.

Zašto baš ova četiri znaka sada imaju najviše sreće?

Rak, Devica, Ribe i Strelac ove nedelje dolaze na red za naplatu. Nema tu nikakve slučajne kosmičke lutrije – vaši raniji potezi i odluke su jednostavno sazreli. Dobra energija stiže pravo u ruke onima koji su dovoljno dugo trpeli, a vas četvoro ste izdržali više nego što ste ikome priznali.

Ravnoteža se konačno vraća. Pred vama je period čiste sreće u kom sve dolazi na svoje mesto ovog jula, a vi ćete to osetiti u stomaku i pre nego što vam postane potpuno jasno šta se dešava.

(Krstarica)

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