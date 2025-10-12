KAKO DANAS IZGLEDA NAJLEPŠA DEVOJČICA NA SVETU: Majka ju je šminkala i stavljala joj perike od malih nogu, a sada ima 15 godina i bavi se modelingom (FOTO)

Devojčica Aira Meri Braun proslavila se lepotom još kao šestomesečna beba, a njena majka naišla je na osudu javnosti jer ju je gurala u svet modelinga od rođenja

Aira Meri Braun proslavila se još kao šestomesečna beba, kada je osvojila srca javnosti svojim velikim plavim očima, dugim trepavicama i plavim loknicama. Svi su joj tepali kako neodoljivo podseća na lutku.

Lepota joj je donela popularnost preko noći pa je zarađivala kao zaštitno lice brojnih dečjih kampanja i reklama. Imala je četiri godine kada je počela da šeta modnom pistom. Do osme godine snimila je četiri filma.

Zvali su je najlepšom bebom na svetu, a njeni roditelji su je često prijavljivali na dečja takmičenja u lepoti. Aira Meri bi uvek bila ili pobednica ili među prvima na listi.

Majka je "forsirala" u svet modelinga

Kako je rasla, tako je njen izgled postajao 'običan'. I dalje je bila vrlo lepa, ali ne toliko da je jako odskakala od većine druge dece. Zato je njena majka počela da svakodnevno šminka ćerku, stavlja joj perike i oblači u skupocenu i glamuroznu odeću. Javnost ju je kritikovala jer je opteretila malenu i ukrala joj detinjstvo.

S vremenom je njena slava izbledela i sada živi normalnim životom. Danas ima 15 godina, trudi se da ostane u modelingu. Mediji su govorili da je na vrhuncu slave zarađivala više od 10 miliona dolara godišnje. Iako je još maloletna, Aira želi da bude glumica kada odraste.

(Story.hr)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU