Kako izgleda brak Loren Sančez i Džefa Bezosa: Pričalo se da se razvode posle luksuznog venčanja, a evo šta je prava istina

Loren Sančez je otkrila šta ona i Džef rade svakog dana i da imaju srećan brak.

Najveća vest o slavnim ličnostima prošlog leta bilo je venčanje Loren Sančez i Džefa Bezosa, o kome su svi pričali. Krajem juna, novinarka i milijarder zvanično su postali muž i žena, razmenivši zavete pred dvesta gostiju. Čitav grad - Venecija - bio je praktično zatvoren za njih: sestre Kardašijan su rezervisale sobe u najboljim hotelima, Sidni Svini se vozila gondolama sa svojim dečkom, Skuterom Braunom, a Leonardo Dikaprio se divio haljinama Vitorije Čereti.

Kažu da je prva godina braka najteža za mnoge parove, pa su čak i Bezos i Sančez imali problema, ali idila u njihovoj vezi je praktično nenarušena.

Glasine o problemima u braku Loren i Džefa prvi put su se pojavile pre oko mesec dana. Ponašanje para na zabavi Vaniti fera odmah nakon dodele Oskara izazvalo je kontroverzu. Dok su pozirali na crvenom tepihu, par se ponašao distancirano, a Bezos je izgleda namerno ignorisao svoju suprugu. Loren je više puta pokušavala da privuče njegovu pažnju, a nakon što nije dobila odgovor, ljutito je pogledala milijardera. "Ovo jasno ukazuje da je razvod neizbežan", počeli su da predviđaju korisnici interneta, iako je stvarnost bila daleko manje dramatična. Iako se par možda posvađao te večeri, to je bilo daleko od ozbiljnog.

Loren Sančez i Džef Bezos su još uvek u fazi medenog meseca. Trude se da neguju svoju vezu i ophode se jedno prema drugom sa najvećom pažnjom, čak održavaju i posebne rituale kako bi održali toplinu. Uzgred, ovi rituali su prilično jednostavni, tako da ih svaki par može ponoviti ili prilagoditi. Iako ih neki mogu smatrati neozbiljnim, psiholozi veruju da je svakodnevna posvećenost izgradnji jake veze u krajnjoj liniji ključ snažnog braka, a ne povremeni veliki gestovi.

Loren Sančez je nedavno dala dugačak intervju za NJujork tajms, u kojem je, između ostalog, govorila o svom braku. Priznala je da se van posla ona i Džef Bezos trude da provode što više vremena zajedno, pa se svakog dana bude u 6 ujutru. Prvo što urade jeste da u lični dnevnik zapišu 10 stvari na kojima su posebno zahvalni. Ove stavke ne bi trebalo da budu iste svakog dana, iako ne moraju nužno biti nešto veliko: dobra knjiga, prijatan razgovor, cvrkut ptica.

Nakon rituala razmene zahvalnosti, Džef Bezos i Loren Sančez prave kafu. Ona pije iz šolje na kojoj piše „Probudio se seksi kao pakao“, a on iz šolje sa oznakom „Zgodan“. Par više voli da doručkuje zajedno napolju ili na svojoj natkrivenoj verandi, uživajući u slikovitom izlasku sunca. Ubrzo nakon venčanja, par se preselio u vilu od 230 miliona dolara koja se nalazi na ostrvu Indijan Krik u Majamiju, poznatu i kao „Bunker milijardera“.

Kao zajednički hobi, Sančez i Bezos igraju piklbol sa prijateljima nekoliko puta nedeljno — sport koji kombinuje elemente tenisa, badmintona i stonog tenisa. Par takođe ide zajedno u teretanu šest puta nedeljno, vežbajući sat vremena sa ličnim trenerom. Loren otvoreno govori o tome da smatra svog muža neverovatno privlačnim i veliki deo njegove transformacije pripisuje tome, jer je Bezos ranije bio mnogo manje privlačan i nerado je trošio novac na sebe. Generalno, oboje se izuzetno dive, što takođe pozitivno utiče na njihovu vezu.

Moguće je da će uskoro početi novo poglavlje u životima Džefa Bezosa i Loren Sančez. Supruga milijardera je nagovestila da očajnički želi da ima njegovo dete i da bi to mogla da učini „čak i sutra“. Sančez već ima troje odrasle dece iz prethodnih brakova, a sada ima 56 godina. Sa bogatstvom svog muža, ona svakako ima pristup najnovijim medicinskim dostignućima, ali je moguće da će se par jednostavno okrenuti surogat majci. Džef Bezos ima četvoro dece. Odgajio je trojicu bioloških sinova sa svojom prvom suprugom, Makenzi Skot, a par je takođe usvojio devojčicu iz Kine.

