KAKO JE DAJANA KITON SPASILA AL PAĆINA: Posle snimanja "Kuma" je bio švorc, pa je ona preuzela stvari u svoje ruke

Legendarni glumac Al Paćino otkrio je da je nakon premijere jednog od svojih najpoznatijih filmova "Kum" upao u ozbiljne finansijske probleme i da ga je od potpunog bankrota spasila njegova tadašnja devojka, slavna Dajan Kiton koja je iznenada preminula 11. oktobra u 79. godini.

LJubav koja je počela na setu "Kuma"

NJih dvoje su se upoznali na snimanju kultnog filma „Kum“ (The Godfather), ali je njihova romansa procvetala tek tokom snimanja nastavka, „Kum II“, 1974. godine. Upravo tada, kako otkriva Paćino u svojim novim memoarima Sonny Boy, glumac je bio u teškoj finansijskoj situaciji.

"Kada sam završio snimanje ‘Kuma’, bio sam švorc“, napisao je Paćino. „Ne da sam ikada imao mnogo novca, ali sada sam dugovao novac.“

Glumac priznaje da su njegov menadžer i agenti uzeli svoje procente, dok je on morao da preživljava zahvaljujući podršci tadašnje partnerke Džil Klejberg – sve dok se u njegov život nije vratila Dajan.

Dajan je preuzela stvar u svoje ruke

Paćino u memoarima otkriva da je poveo Kiton sa sobom kod advokata za šou-biznis, ali da je ona odmah preuzela kontrolu nad situacijom.

"Vikala je na njega: ‘Znate li vi ko je on? Reći ćete da je umetnik. Ne. On. Je. Idiot!’“ priseća se Paćino. "Rekla mu je da je neznalica i da mora da se pobrine za mene.“

Paćino priznaje da je Kiton bila potpuno u pravu i da mu je upravo ona vratila veru u posao i umetnost, u periodu kada je ozbiljno razmišljao o povlačenju.

"Mogao bih da krivim svoje računovođe. Mogao bih da krivim menadžere, advokate, sve njih“, piše glumac. "Ali na kraju, morao sam da preuzmem odgovornost za svoje postupke.“

Tokom 80-ih godina, Paćino je snimio samo pet filmova, a u memoarima priznaje da su ga neki kasniji projekti zanimali isključivo zbog finansijske zarade.

„Scarface“ mu doneo najveću zaradu

Paćino je otkrio da mu je uloga Tonija Montane u kultnom filmu „Lice sa ožiljkom“ (Scarface) donela najveću finansijsku korist u karijeri.

"Do danas je to i dalje najveći film koji sam ikada uradio“, napisao je: "Autorska prava me i dalje izdržavaju. Mogao bih da živim samo od toga — kao normalna osoba.“

Veza puna poštovanja

Iako njihova ljubav nije potrajala, Paćino i Kiton ostali su bliski prijatelji i godinama kasnije. Glumac je više puta javno isticao koliko joj duguje – ne samo zbog karijere, već i zbog snage i podrške koju mu je pružila u najtežim trenucima života.

"Dajan je bila moj glas razuma. Ona je verovala u mene kad ja nisam“, napisao je Paćino — rečenica koja sada, nakon njene smrti, zvuči još emotivnije.

