KAŽU DA SU NAJBOLJI PAR U HOLIVUDU: Kada su se upoznali svi su znali ko je on osim nje - danas žive u skladnom braku i imaju troje dece

Kad se glumac Metju Mekonahi oženio pre skoro 15 godina ta vest je odjeknula kao bomba, niko nije znao za njegovu vezu sa manekenkom jer je držao u tajnosti, a ovako je sve počelo.

1763551218_1759216117_Foto-Profimedia--1-.jpg
Foto: Profimedia
Sve je počelo jedne noći 2006. godine u klubu u Los Anđelesu. Metju Mekonahi nije tražio ljubav,  ali na drugoj strani prostorije je ugledao ženu koja je sve promenila.

„Krajičkom oka, ugledao sam ovu tirkiznozelenu figuru koja mi je privukla pažnju“, rekao je kasnije. „Pomislio sam: 'Šta je to?'“

Ta žena je bila Kamila Alves, brazilska manekenka i dizajnerka. U početku ga nije prepoznala, lice mu je bilo poluskriveno iza brade i rasta kape, ali kada su počeli da razgovaraju, veza je usledila nekako lako. Mekonahi je rekao da je od početka delovalo prirodno, kao da se poznaju godinama.

Međutim držali su svoju vezu u tajnosti, dozvoljavajući joj da raste daleko od holivudskog reflektora. Šest godina kasnije, na Božić 2011. godine, zaprosio ju je. 2012. godine venčali su se na maloj ceremoniji u Teksasu okruženi porodicom i bliskim prijateljima.

Od tada su izgradili dom ispunjen ljubavlju i smehom, odgajajući troje dece - Levija, Vidu i Livingstona. Žive prizemljenim životom u Ostinu, daleko od haosa crvenog tepiha.

Makonahi često kaže da ga je očinstvo promenilo više nego što je slava ikada učinila, a Alves ga naziva „divnim mužem i neverovatnim ocem“.

Deceniju i po kasnije, njihova priča se i dalje čini kao priča o tihoj, postojanoj odanosti, dokaz da ponekad najjače ljubavne priče počinju kada ih najmanje očekujete.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

 

