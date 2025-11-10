KIM KARDAŠIJAN PALA PRAVOSUDNI ISPIT: "Još uvek nisam advokat"

Kim Kardašijan je pala paravodusni ispit, nakon godina studiranja prava u svojoj težnji da postane advokat.

Rijaliti zvezda je u subotu podelila sa fanovima da nije položila pravosudni ispit države Kalifornija.

- Pa... još uvek nisam advokat. Samo glumim veoma dobro obučenu advokaticu na televiziji - rekla je na Instagramu.

Kim je nastavila da potvrđuje svoju posvećenost studijama prava, napisavši:

- Šest godina sam na ovom pravnom putu, a ja sam i dalje potpuno posvećena dok ne položim pravosudni ispit. Nema prečica, nema odustajanja - samo više učenja i još više odlučnosti. Hvala svima koji su me podržavali i ohrabrivali na dosadašnjem putu. Neuspeh nije neuspeh - to je gorivo. Bila sam tako blizu polaganja ispita i to me samo još više motiviše.

Kim je prvi put otkrila svoju odluku da se bavi pravom u intervjuu za časopis „Vog“ 2019. godine, objašnjavajući da ju je inspirisao slučaj Alis Mari Džonson, žene koja služi doživotnu kaznu zatvora zbog nenasilnog prestupa vezanog za drogu.

Kako je istakla, želi da nastavi da se zalaže za reformu krivičnog pravosuđa. Sledeći stope svog pokojnog oca, advokata Roberta Kardašijana, bila je iskrena o usponima i padovima na putu ka advokaturi.

