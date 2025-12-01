KINESKI HOROSKOP ZA DECEMBAR 2025. GODINE: Pogledajte koga čekaju sudbonosni susreti, koga finansijski problemi, a ko će ostvariti svoje snove

Pročitajte kineski horoskop za decembar 2025. godine!

Evo šta svaki znak kineskog horoskopa može da očekuje u decembru 2025:

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Decembar 2025. donosi stabilnost. Završite tekuće projekte kako biste ušli u novu godinu mirni. Finansije će vas obradovati, moći ćete da priuštite željene poklone. U porodici vlada harmonija, podržite je toplom komunikacijom. Izbegavajte tračeve u prednovogodišnjoj gužvi.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Vaš trud biće nagrađen početkom meseca prijatnim bonusom ili pohvalom od šefa. Ne preuzimajte previše obaveza u prednovogodišnjim danima. Zdravlje zahteva pun odmor. Drugi deo decembra idealan je za romantična priznanja i jačanje porodičnih veza.

TIGAR

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Očekuje vas mesec živopisnih događaja i druženja. Ne odbijajte pozive, novogodišnje zabave donose korisna poznanstva. Karijera zahteva kreativan pristup. Finansijski izdaci biće značajni, ali donose radost. U ljubavi je moguć strastveni roman.

ZEC

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Decembar 2025. protiče mirno. Uživajte u porodičnoj toplini i pripremama za praznike. Poslovna pitanja rešavaju se lako. Sredinom meseca očekuje se manja, ali prijatna dobit. Samce čekaju romantični susreti u krugu prijatelja. Posvetite vreme kreativnosti.

ZMAJ

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Mesec donosi jasnoću u poslovnim pitanjima. Sa sigurnošću završavajte stare projekte i pravite velike planove za narednu godinu. Finansijska intuicija neće vas izneveriti. U ljubavi dolazi period otvorenih razgovora koji jačaju poverenje. Vodite računa o dnevnom režimu da sačuvate energiju.

ZMIJA

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Decembar 2025. je pogodan za analizu i planiranje. Sumiranje rezultata godine otvara put ka budućim uspesima. Neočekivana finansijska podrška stiže u pravom trenutku. U odnosima budite mudri i izbegavajte kritiku. Posvetite se duhovnim praksama.

KONJ

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Čeka vas društveno aktivan period. Vaša harizma privlači prave ljude. Karijerne perspektive se poboljšavaju kroz neformalnu komunikaciju. Kontrolišite novogodišnje troškove. U ljubavi moguća manja neslaganja zbog užurbanosti. Pronađite vreme za sebe.

KOZA

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Decembar 2025. donosi inspiraciju i kreativni uspon. Ideje za praznične dekoracije i poklone biće cenjene. Moguća je i dodatna zarada. Romantične veze dosegnuće novu dubinu. Samce očekuju sudbonosni susreti na prazničnim događajima.

MAJMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Poslednji mesec u 2025. godini zahteva fleksibilnost u rešavanju svakodnevnih problema. Neočekivani poslovi neće pokvariti prazničnu atmosferu ako ih prihvatite sa humorom. Karijera obećava zanimljive prilike za narednu godinu. Finansije su stabilne. U porodici vlada ljubav.

PETAO

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Decembar 2025. protiče mirno i harmonično. Uživajte u pripremama za praznike bez uključenja u kancelarijske intrige. Finansijski poslovi rešavaju se povoljno. U ljubavi dolazi period smirenih, romantičnih večeri. Vodite računa o kvalitetnom snu.

PAS

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Čeka vas mesec prijatne brige o bližnjima. Vaša velikodušnost biće nagrađena ljubavlju i zahvalnošću. Na poslu završavajte obaveze bez žurbe. Finansije zahtevaju pažljivo planiranje prazničnog budžeta. Novogodišnja noć donosi tople susrete i srdačne razgovore.

SVINJA

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Decembar 2025. donosi osećaj dubokog zadovoljstva zbog svega što ste uradili tokom godine. Očekuje vas zasluženi odmor u krugu najbližih. Moguća su neočekivana, ali prijatna finansijska primanja. Romantične veze dobijaju novi smisao. Sanjajte i pravite planove, oni će se ostvariti.

