KO JE DEVOJKA JANIKA SINERA, LAILA HASANOVIĆ? Poreklom je iz Bosne i Hercegovine i sinoć je sav teniski svet gledao u nju (FOTO)

Janik Siner je juče odneo pobedu na ATP turniru u Torinu, pobedivši španskog tenisera Karlosa Alkaraza

1763375951_profimedia-1052915408.jpg
Foto: profimedia
Nakon pobede Siner se uputio pravo ka devojci Laili Hasanović, koja ga je ponosno podržavala iz lože.

Plavokosa lepotica privlačila je pažnju na završnom turniru sezone u Torinu, u Italiji, sedeći sa porodicom, prijateljima i trenerima u loži pored terena navijajući iz sveg srca za Janika.

Siner je potvrdio vezu sa Lailom u oktobru 2025. godine, kada joj se zahvalio na podršci nakon pobede u finalu Bečkog opena nad Aleksandrom Zverevim, nazvavši je tada "svojom devojkom". 

Ko je Laila Hasanović?

Laila je manekenka i influenserka koja živi u Kopenhagenu, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine. 

Poznata po svom radu sa velikim brendovima, uključujući Tomi Hilfiger, Armani Bjuti i Pradu. Na društvenoj mreži Instagram je prati skoro pola miliona ljudi, a uglavnom deli sadržaj vezan za modu, uključujući i poglede iza kulisa sa svojih revija. 

Laila je rođena u Bosni i Hercegovini 2000. godine, a u tinejdžerskim godinama je provela vreme u Kentakiju kao studentkinja na razmeni pre nego što se preselila u Kopenhagen kada je imala 19 godina. Laila je brzo postala poznata u svetu manekenstva i postala je finalistkinja na izboru za Mis Univerzum Danske 2019. godine. 

Ranije bila u vezi sa Mikom Šumaherom, koji je sin Mihaela Šumahera. Bili su zajedno otprilike tri godine pre nego što su prekinuli vezu u aprilu 2025. godine.

