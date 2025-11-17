KO JE DEVOJKA JANIKA SINERA, LAILA HASANOVIĆ? Poreklom je iz Bosne i Hercegovine i sinoć je sav teniski svet gledao u nju (FOTO)

Janik Siner je juče odneo pobedu na ATP turniru u Torinu, pobedivši španskog tenisera Karlosa Alkaraza

Nakon pobede Siner se uputio pravo ka devojci Laili Hasanović, koja ga je ponosno podržavala iz lože.

Plavokosa lepotica privlačila je pažnju na završnom turniru sezone u Torinu, u Italiji, sedeći sa porodicom, prijateljima i trenerima u loži pored terena navijajući iz sveg srca za Janika.

Siner je potvrdio vezu sa Lailom u oktobru 2025. godine, kada joj se zahvalio na podršci nakon pobede u finalu Bečkog opena nad Aleksandrom Zverevim, nazvavši je tada "svojom devojkom".

Ko je Laila Hasanović?

Laila je manekenka i influenserka koja živi u Kopenhagenu, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine.

Poznata po svom radu sa velikim brendovima, uključujući Tomi Hilfiger, Armani Bjuti i Pradu. Na društvenoj mreži Instagram je prati skoro pola miliona ljudi, a uglavnom deli sadržaj vezan za modu, uključujući i poglede iza kulisa sa svojih revija.

Laila je rođena u Bosni i Hercegovini 2000. godine, a u tinejdžerskim godinama je provela vreme u Kentakiju kao studentkinja na razmeni pre nego što se preselila u Kopenhagen kada je imala 19 godina. Laila je brzo postala poznata u svetu manekenstva i postala je finalistkinja na izboru za Mis Univerzum Danske 2019. godine.

Ranije bila u vezi sa Mikom Šumaherom, koji je sin Mihaela Šumahera. Bili su zajedno otprilike tri godine pre nego što su prekinuli vezu u aprilu 2025. godine.