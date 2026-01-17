KOLIKO PUTA GODIŠNJE JE NAJBOLJE FARBATI KOSU? Ovo savetuje dermatolog

Postoje jasne smernice dermatologa kada je u pitanju farbanje kose

Za mnoge ljude, boja kose nije samo modni trend, već i nezamenljiv stilski dodatak. Ali da li ste znali da farbanje kose ne utiče samo na zdravlje kože glave i kože lica, već nosi i rizik od alergija? Koliko puta godišnje možete da farbate kosu? Koje boje su potencijalno štetnije? I kako balansirati i obnavljati kosu ishranom?

Dermatolog Šao Šaoming odgovara na bitna pitanja kako biste razumeli sve ove rizike.

Koliko često je najbolje farbati kosu?

- Najbolje je farbati kosu jednom u tri meseca, odnosno najviše četiri puta godišnje. Pošto boje sadrže mnoge hemijske komponente, toksičnost metala i apsorpcija kroz kožu mogu izazvati reakciju. Mogu se pojaviti crvenilo, svrab i drugi oblici alergijskog kontaktnog dermatitisa. Mnoge studije takođe ukazuju da farbanje kose može povećati rizik od karcinoma mokraćnih puteva, zato treba biti oprezan i kontrolisati učestalost farbanja - kaže on.

Mnoge devojke ne mogu da se odreknu svetlih nijansi i, što češće farbaju kosu, to postaju više opsednute tim procesom. Dr Šao upozorava da posvetljavanje i bojenje zahtevaju višeslojnu primenu boje pa što je nijansa svetlija, to je štetnije za kosu i vlasište.

On savetuje da se pre farbanja uvek nanese losion za zaštitu vlasišta, da se ne koriste proizvodi nepoznatog porekla i da se pazi da boja ne dodiruje kožu iza ušiju, na vratu ili licu, jer će u suprotnom rizik od alergija biti znatno veći. Pored toga, on podseća da jak miris nekih boja može iritirati disajne puteve i izazvati alergije ili astmu, pa je neophodna posebna pažnja pri korišćenju. U galeriji pogledajte idealne plave boje za kosu žena starijih od 50 godina.

(Ona)

