KRALJICA LETICIJA U JESENJOJ ELEGANCIJI: Održala čas mode za Nacionalni dan Španije (FOTO)

Kraljica Leticija je sa punim pravom jedna od dama sa najviše stila među kraljevskim porodicama

1760269507_profimedia-1044600339.jpg
Foto: Profimedia
Španska kraljica Leticija je sa ćerkama, princezama Leonor de Burbon i Sofijom de Bobon prisustvovala vojnoj paradi tokom Nacionalnog dana Španije u Madridu.

Ovim povodom iz Španije dolaze fotografije besprekornog jesenjeg izgleda kraljice Leticije koji spaja eleganciju i klasiku uz trendove sezone. 

Nosila je haljinu midi dužine u smaragdnozelenog boji - nijansi koja je i te kako popularna ove jeseni. Model haljine je jednostavan, ali savršen kroj joj je dao efektnost: ima duže rukave, struk je naglašen tankim crnim kaišem, a suknja se širi u laganom A kroju, što je samo nalgasilo ženstvenu siluetu i stvorilo otmen izgled. 

Foto: profimedia 

Uz haljinu je kombinovala crnu kožnu tašnu i klasične crne salonke koje su idelna pratnja u svim prilikama, a pružile su i odličan kontrast boji Leticijine haljine. 

Ovakvim izgledom je dala odličan primer kako se može izgledati moderno, a opet sofisticirano i dostojanstveno. 

