KRALJICA LETICIJA U JESENJOJ ELEGANCIJI: Održala čas mode za Nacionalni dan Španije (FOTO)

Kraljica Leticija je sa punim pravom jedna od dama sa najviše stila među kraljevskim porodicama

Španska kraljica Leticija je sa ćerkama, princezama Leonor de Burbon i Sofijom de Bobon prisustvovala vojnoj paradi tokom Nacionalnog dana Španije u Madridu.

Ovim povodom iz Španije dolaze fotografije besprekornog jesenjeg izgleda kraljice Leticije koji spaja eleganciju i klasiku uz trendove sezone.

Nosila je haljinu midi dužine u smaragdnozelenog boji - nijansi koja je i te kako popularna ove jeseni. Model haljine je jednostavan, ali savršen kroj joj je dao efektnost: ima duže rukave, struk je naglašen tankim crnim kaišem, a suknja se širi u laganom A kroju, što je samo nalgasilo ženstvenu siluetu i stvorilo otmen izgled.

Foto: profimedia

Uz haljinu je kombinovala crnu kožnu tašnu i klasične crne salonke koje su idelna pratnja u svim prilikama, a pružile su i odličan kontrast boji Leticijine haljine.

Ovakvim izgledom je dala odličan primer kako se može izgledati moderno, a opet sofisticirano i dostojanstveno.