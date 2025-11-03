KRALJICA RANIJA SE KUNE U OVU BOJU: Obukla haljinu koja "skida" kilograme i koja stoji svakoj ženi! (FOTO)

Ovo je boja koja podjednako dobro stoji i plavušama i brinetama i crnkama, a kroj, e to stvarno treba da vidite, naročito ako imate koji kilogram viška

Kraljica Ranija od Jordana predvodila je otvaranje druge redovne sednice Parlamenta ove nedelje, u društvu princeze Radžve Al Husein i svoje ćerke, princeze Salme bint Abdulah.

Za ovu svečanu priliku, kraljica je odabrala jednu od svojih omiljenih nijansi, nebo plavu, i pokazala da spoj formalnosti i profinjenosti može izgledati savršeno.

Pored nje, Radžva, koja se sve češće ističe kao dostojna naslednica Ranijine prefinjenosti, još jednom je dokazala da se elegancija duboko prenosi u hašemitskoj kraljevskoj porodici.

Ranija je nosila kreaciju modne kuće Valentino Garavani, haljinu od nebesko plave svile, laganu i prozračnu, koja savršeno odražava njen prepoznatljiv stil.

Midi dužine i blago A kroja, haljina je izrađena od žakard tkanine s čuvenim VLOGO motivom italijanskog brenda. Poseban detalj je ugrađena kravata oko vrata, koja se može nositi opušteno ili vezati u mašnu, dodajući dinamiku i karakter celokupnom izgledu.

Ovaj model, iz prêt-à-porter kolekcije, odražava viziju dizajnera Pjerpaola Pićolija da klasičnu eleganciju predstavi na moderan i ženstven način.

Princeza Salma je, s druge strane, izabrala crnu midi haljinu kratkih rukava, dok se Radžva odlučila za košulja-haljinu u nežnoj sivoj nijansi sa diskretnim utilitarnim detaljima.

Torba koja je postala modni simbol

Kao glavni modni dodatak, kraljica je ponela kultni model Fendi Peekaboo u manjoj varijanti, izrađen od ručno tkanog telećeg kože u nijansi kapućina.

Ovaj model, lansiran 2009. godine, smatra se jednim od najpoznatijih simbola rimskog brenda, prepoznatljiv po dvostrukim pregradama i metalnim kopčama sa obe strane. Zlatni detalji i podesiv kaiš doprineli su savršenom balansu između funkcionalnosti i luksuza.

Kraljica je struk dodatno naglasila kaišem u kamel nijansi, čime je vizuelno izdužila figuru i postigla savršene proporcije. Izgled je upotpunila naočarima za sunce, modernim minđušama od belog zlata i prirodnom šminkom, nežnim ružem i diskretnim ajlajnerom koji ističe pogled.

Kosu je pustila i blago podigla na temenu, čime je postigla svež i lagan izgled koji je već postao njen zaštitni znak.

Plava - njena boja moći

Za kraljicu Raniju, plava nije samo omiljena boja, već i deo njenog ličnog modnog identiteta. Od zvaničnih portreta do diplomatskih susreta, plava je postala simbol njenog dostojanstva i smirenosti.

Na njen 55. rođendan, kraljevski dvor je objavio portret na kojem Ranija nosi haljinu Adami brenda Solace London u ledeno plavoj nijansi koja savršeno osvetljava njenu figuru.

Taj model, sa širokim rukavima inspirisanim japanskim krojem, utelovljuje sve što Ranijin stil jeste, prefinjen, moderan i bezvremenski elegantan.

Na poslednjem pojavljivanju u Parlamentu, kraljica se ponovo vratila plavoj paleti, naglašavajući kontinuitet, smirenost i stil koji nikada ne izlazi iz mode.

