LEJDI GAGA ISKRENO O MENTALNIM SLOMOVIMA: "Osećam se zaista srećno što sam živa"

Lejdi Gaga je otkrila da je bila na litijumskim lekovima tokom snimanja filma "A Star Is Born“ kada je i doživela nervni slom.

Zvezda filma "Poker Face", pevačica Lejdi Gaga (39) otkrila je da je uzimala lekove zbog problema sa mentalnim zdravljem tokom snimanja filma "A Star Is Born" ("Zvezda je rođena") iz 2017. godine i da je kasnije doživela nervni slom.

- Snimala sam film 'Zvezda je rođena' na litijumu - rekla je dobitnica Gremija, za Roling Stoun.

Litijum se koristi za lečenje manije koja je deo bipolarnog poremećaja, prema Majo klinici, kao i za smanjenje učestalosti i težine maničnih epizoda. Ipak, Lejdi Gaga nikada nije javno otkrila dijagnozu.

Ubrzo nakon što su ona i glumac Bredli Kuper završili snimanje mjuzikla iz 2018. godine, Gaga je započela svoju svetsku turneju "Joanne". Trajala je od avgusta 2017. do februara 2018. godine, i tada je dobitnica Gremija doživela epizodu mentalnog zdravstvenog problema.

- Jednog dana mi je sestra rekla: 'Više ne prepoznajem svoju sestru'.' I otkazala sam turneju - rekla je, pa nastavila: "Ubrzo nakon toga sam otišla u bolnicu na psihijatrijsku negu".

Međutim, Gaga je dobila mentalnu pomoć koja joj je bila potrebna i osećala se bolje kada je film dobio osam nominacija na 91. dodeli Oskara 2019. godine. Osvojila je Oskara za najbolju originalnu pesmu za "Shallow".

- Osećam se zaista srećno što sam živa. Znam da to možda zvuči dramatično, ali znamo kako ovo može da se završi.

Sada sebe smatra "zdravom, celovitom osobom" i zahvaljuje svom vereniku, Majklu Polanskom, što joj je pomogao da to postigne.

Gaga i Polanski (42) počeli su da se zabavljaju 2020. godine. On je zaprosio pop superzvezdu u aprilu prošle godine.

- Zaljubljenost u nekoga ko mari za pravu mene napravila je veliku razliku. Želeo je da se brine o meni. A nikada nisam bila voljena na taj način - dodala je Gaga o svom vereniku.

- Moj život mu je bio ozbiljan. Nije bila zabava. Pomogao mi je da shvatim da je moj život dragocen.

(B92.net)

BONUS VIDEO