LEPA BRENA O TEŠKOM ZDRAVSTVENOM PROBLEMU: O tome godinama nije govorila - "Imala sam ozbiljnu operaciju"

Lepa Brena je tek nakon nekoliko godina otkrila sa čime se suočila

Muzička diva Lepa Brena 2010. godine suočila se sa velikim zdravstvenim problemom, o čemu dugo nije želela da priča.

Međutim, jednom prilikom Brena je za "Blic" ispričala je detalje svog zdravstvenog stanja.

- O ovom prvi put pričam, 2010. godine, imala sam ozbiljnu operaciju ciste na jajniku. Moj doktor Saša LJubić mi je rekao da uradim taj zloglasni BRCA test, gde se pokazalo da imam mutiran gen i da imam velike šanse i mogućnosti da dobijem kancer dojke. Tumor-marker, koji sam imala tada, bio je jako povećan i hitno sam otišla na operaciju ciste na jajniku. Naravno, ćutala sam o svemu tome, ali moram vam reći da je to bio jako veliki šok za mene - rekla je Brena i apelovala na sve žene da idu na preglede.

- Žene treba da znaju, a ja sam to tada naučila, da kada je pozitivan BRCA test, ne smete više da koristite nikakve hormonske preparate. Počela sam da živim po svim tim pravilima koje su mi lekari naložili. Sve ovo sada govorim upravo zbog toga što ovom svojom porukom želim da podignem svest žena da treba da urade test jer odmah znate da li imate mogućnost za dobijanje karcinoma ili ne. Na taj način možete da sačuvate svoj život i zdravlje jer puno žena dobije kancer grlića materice, jajnika ili dojke a da uopšte ne znaju odakle to potiče.

Na Brenu je to svakodnevno uticalo, te nije krila da se veoma plašila za svoje stanje.

- Bila sam jako uplašena, nisam znala za sebe. Imala sam takav strah da neću izvesti decu na put, da svašta može da se desi. Užasne slike su mi prolazile kroz glavu. Ipak, bolje je prihvatiti neke teške činjenice na vreme i znati kako se boriti sa njima nego bežati od istine. LJudi moraju da vode računa o svom zdravlju. To je najvažnije i najbitnije - rekla je tada Brena.

(Blic)

