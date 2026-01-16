LJUBAV SA OVIM ZNAKOM JE POPUT BORBE SA VATROM: Ostavljaju slomljena srca i potpunu pustoš

LJudi rođeni u jednom horoskopskom znaku privući će vas jako blizu, a u isti mah molićete za oslobođenje. Znate li o kome se radi i zašto je ljubav s tim ljudima tako "opasna".

Horoskopski znak Ovan je pod vladavinom elementa vatre i planete Marsa i njihova priroda je strastvena, dominantna, a ponekad čak i zapovednička. Oni su uvek spremni za bitku, bilo da se radi o prijateljskom takmičenju u sportu, ostvarenju željene promocije ili želji njegovog srca.

Oni ne beže od izazova. U stvari, Ovan žudi za izazovima. Ukoliko mu je nešto teško da postigne, to samo povećava njegov interes. Recite im "ne" i to je kao da dodajete benzin na vatru; ništa ga neće sprečiti u nameri da vas osvoji.

Problem je u tome što se brzo zaljubi i još brže odljubi. Oni će juriti za vama do kraja sveta, ali nakon što pokažete svoj interes u istoj meri, počinju se ponašati slično kao dete u prodavnici slatkiša: zanima ga sve i jednostavno ne može da se odluči za samo jedan komad.

Za Ovna, familijarnost može dovesti do nezainteresovanosti. Munja nove ljubavi u potpunosti ga zaslepljuje i zaboravlja na činjenicu da sve što sija nije zlato.

Muškarci i žene u znaku Ovna ponekad se kreću tako brzo da uopšte ne mogu shvatiti s kim imaju posla.

Više nego bilo koji drugi znak, Ovan više pada na potencijal koji vidi u osobi, a ne na stvarnu osobu. Ako se dogodi da se Ovan zaljubi u vas i uspete da zadržite njegov interes, njegova ljubav je zaista bez premca i neobuzdana. Nije ga lako zadržati, to je kao da pokušavate prikovati oblak.

Poput dobrog vina, većina Ovnova imaju bolje odnose u zrelijoj dobi. To znači da iz mladosti često imaju veliku evidenciju davanja i primanja slomljenih srca.

Iako mnogi vole da ukažu na neke sebične sklonosti Ovna, oni takođe imaju veliku toplinu. Oni imaju neverovatno toplo srce i imaju tendenciju da vide najbolje u drugima, čak i kada svi dokazi govore suprotno.

Kada se zaljube u nekoga i njihov partner uspe da zadrži stvari svežima i dovoljno zanimljivima, oni su žestoko odani partneri.

Kao i kod većine stvari u životu, postoji i tamna strana Ovna. To je naročito istinito kada je u pitanju njihovo ponašanje u ljubavi i odnosima. Ako tamna strana vodi svoj šou, postoji veliki potencijal za ljutnju, pa čak i zlostavljanja. Oni će želeti da dominiraju, jer je njihova tamna priroda takođe vrlo kontrolorska.

Oni mogu pokušati da upravljaju svakim aspektom voljene osobe i pobesne kad ona ne želi da sarađuje ili se drži njegovog plana. Oni će imati vrlo malo kontrole nad svojim emocijama i imaju tendenciju da za sobom ostavljaju slomljena srca i potpunu destrukciju.

Tamna priroda Ovna može od odanosti da napravi vrlo fluidnu definiciju. Oni mogu biti skloni prevarama, ali zbog njihovog povratka propraćenog lepim gestovima i dalje će biti u mogućnosti da osvoje partnera.

Ovan i telesna priroda idu ruku pod ruku, bilo da se gleda svetla ili tamna strana.

NJima je potreban fizički dodir, ali nisu skloni čednim igrama. Morate biti hrabri i direknti ukoliko želite da ga zainteresujete.

On se baca odmah na stvar i želi da vas konzumira. On želi da se izgubi u vama i dovede vas do toga da se i vi izgubite u njemu. NJegova strast može biti toliko intenzivna da vas može uplašiti.

Kada dominira njegova tamna strana, Ovan se ponaša kao dete koje plače usred noći za flašom i budi svoje vrlo umorne roditelje. To nije svesni sebični plan, već inherentna potreba koja je top prioritet.

Oni žele ono što žele, kada to žele i uglavnom nemaju previše obzira prema onome ko se nađe na putu prema ostvarenju te želje.

NJegovi partneri će se izgubiti u svojoj strasti svedočeći iskonskim potrebama Ovna, koje samo njihovi partneri mogu da ispune.

Dinamična energija Ovna vapi za pažnjom. Teško mu je odoleti. On je privlačan, zabavan i voli dobar provod. On je istinski zainteresovan za vas i postavlja pitanja koja se niko drugi ne usudi da pita.

On je jedan od retkih znakova koji vas istovremeno može privući jako blizu, a da u isti mah molite za oslobođenje.

