LJUBAVNI ŽIVOT VALENTINA GARAVANIJA SU OBELEŽILA TRI MUŠKARCA: I nikad im nije rekao "zbogom"

Italijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je danas u svojoj rezidenciji u Rimu, a vest je sopštila njegova fondacija na Instagramu.

Valentino Garavani ostaće upamćen po mnogim odvažnim odevnim komadima koji su bili revolucionarni za modni svet, ali i po zanimljivom ljubavnom životu.

Godine 1960. godine upoznao je Đankarla Đametija u jednom kafiću u glavnom gradu Italije. U tom trenutku, Đankarlo je imao 22 godine, studirao je arhitekturu i živeo sa svojim roditeljima u Rimu, dok se Valentino preselio iz Pariza u Rim kako bi otvorio svoju modnu kuću.

LJubav među njima odmah se desila, a Đankarlo je napustio studije i zaposlio se kod Valentina. Posao je cvetao, a modna kuća Valentino bila je jedna od vodećih u to vreme. Ipak, njihova romansa nije potrajala Rastali su se 1970. godine, ali su ostali u jako dobrim odnosima.

Zanimljivo je da modni dizajner nikad nije rekao "zbogom" svojim ljubavima, već su ostali u dobrim odnosima - do samog kraja...

"Imao sam samo 30 godina kad se fizički deo naše veze okončao i na početku mi je bilo teško. Morali smo da rešimo probleme s ljubomorom, ali bismo odrasli ljudi i znamo da vreme može da reši svaku poteškoću. Uvek smo hteli da budemo najbolji jedan za drugog ", izjavio je Đankarlo jednom za "Vanity Fair".

Brazilac Karlos Souza bio je nova ljubavna nada za Valentina, a upoznali su se u Riju de Žaneiru 1973. godine. Souza je bio više od strastvenog ljubavnika, postao je portparol čuvenog dizajnera.

Nakon raskida Italijan je s njim ostao u dobrim odnosima, kao i sa Đankarlom. Nakon što je Karlos dobio sinove Šona i Entonija, Valentino i Đankarlo postali su njihovi kumovi i rešili da njima ostave svoje bogatstvo.

Od 1983. godine, Valentino je bio u vezi s američkim dizajnerom luksuznih aksesoara Brusom Hoeksemom, inače osnivačem brenda VBH, a s njim je ostao do kraja.

(Super žena)

