Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

LJUBAVNI ŽIVOT VALENTINA GARAVANIJA SU OBELEŽILA TRI MUŠKARCA: I nikad im nije rekao "zbogom"

Valentino Garavani ostaće upamćen po mnogim odvažnim odevnim komadima koji su bili revolucionarni za modni svet, ali i po zanimljivom ljubavnom životu.

1768896889_profimedia-1067480043.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Italijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je danas u svojoj rezidenciji u Rimu, a vest je sopštila njegova fondacija na Instagramu.

Valentino Garavani ostaće upamćen po mnogim odvažnim odevnim komadima koji su bili revolucionarni za modni svet, ali i po zanimljivom ljubavnom životu.

Godine 1960. godine upoznao je Đankarla Đametija u jednom kafiću u glavnom gradu Italije. U tom trenutku, Đankarlo je imao 22 godine, studirao je arhitekturu i živeo sa svojim roditeljima u Rimu, dok se Valentino preselio iz Pariza u Rim kako bi otvorio svoju modnu kuću. 

LJubav među njima odmah se desila, a Đankarlo je napustio studije i zaposlio se kod Valentina. Posao je cvetao, a modna kuća Valentino bila je jedna od vodećih u to vreme. Ipak, njihova romansa nije potrajala Rastali su se 1970. godine, ali su ostali u jako dobrim odnosima. 

Zanimljivo je da modni dizajner nikad nije rekao "zbogom" svojim ljubavima, već su ostali u dobrim odnosima - do samog kraja...

"Imao sam samo 30 godina kad se fizički deo naše veze okončao i na početku mi je bilo teško. Morali smo da rešimo probleme s ljubomorom, ali bismo odrasli ljudi i znamo da vreme može da reši svaku poteškoću. Uvek smo hteli da budemo najbolji jedan za drugog ", izjavio je Đankarlo jednom za "Vanity Fair".

Brazilac Karlos Souza bio je nova ljubavna nada za Valentina, a upoznali su se u Riju de Žaneiru 1973. godine. Souza je bio više od strastvenog ljubavnika, postao je portparol čuvenog dizajnera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Air Mail (@airmailweekly)

Nakon raskida Italijan je s njim ostao u dobrim odnosima, kao i sa Đankarlom. Nakon što je Karlos dobio sinove Šona i Entonija, Valentino i Đankarlo postali su njihovi kumovi i rešili da njima ostave svoje bogatstvo.

Od 1983. godine, Valentino je bio u vezi s američkim dizajnerom luksuznih aksesoara Brusom Hoeksemom, inače osnivačem brenda VBH, a s njim je ostao do kraja.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas