MILOMIR MARIĆ SE OPROBAO I U GLUMI: Mnogi nisu znali da se pojavljuje u seriji "Srećni ljudi"

Milomir Marić bio je režiser i scenarista serije "Lepi i mrtvi", a pored toga pojavio se u kultnoj seriji "Srećni ljudi".

Nedavno su mediji objavili vest da je Milomir Marić, posle 18 godina rada, napustio Hepi televiziju. Zajedno sa njim otkaz je dala i Katarina Korša.

Nekoliko dana pre odlaska, Milomir Marić, kako prenose mediji, zajedno sa Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

Malo ko zna da se pored voditeljstva i novinarstva Milomir oprobao i u drugim zanimanjima. Naime, on je bio scenarista i režiser dokumentarno igrane serije "Lepi i mrtvi" iz 2012. godine.

Pored toga on se pojavio i kao glumac u trećoj epizodi serije "Srećni ljudi", gde je publika mogla da ga vidi kao jednog od posetilaca izložbe Đorđa Đorđevića Đorđina, kog je tumačio Milenko Zablaćanski.

