MIS JAMAJKE U BOLNICI NAKON ŠTO JE PALA SA BINE: "Ne oporavlja se tako dobro kako smo se nadali"

Mis Jamajke, dr Gabrijela Henri, još uvek se oporavlja u bolnici u Tajlandu.

Henrijeva (28) je već nekoliko dana u bolnici, nakon što je pala sa bine tokom preliminarne revije večernjih haljina 19. novembra. Dok je šetala pistom u narandžastoj haljini, promašila je stepenik i pala.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju članove organizacije kako joj priskaču u pomoć, nakon čega je imobilisana na nosilima i odvedena iza scene.

Organizacija Mis Univerzuma Jamajke saopštila je tada da je Gabrijelina hitno prebačena u bolnicu Paolo Rangsit, gde su lekari potvrdili da "nema povreda opasnih po život", ali da će biti podvrgnuta daljim testovima.

Vlasnik izbora za Mis Univerzuma, Raul Roča, objavio je na Instagramu da ju je posetio i da se o njoj brinu vrhunski profesionalci. Stanje je ozbiljnije nego što se prvobitno mislilo U nedavnoj objavi 21. novembra, Organizacija Mis Univerzuma Jamajke.

NJena sestra, dr Filisija Henri-Samuels, koja je otputovala u Tajland sa svojom majkom, Moren Henri, rekla je za časopis People:

- Nažalost, Gabi se ne oporavlja tako dobro kako smo se nadali, ali bolnica nastavlja da pruža sve neophodne tretmane.

Takođe je potvrđeno da će takmičarka morati da ostane na intenzivnoj nezi najmanje sedam dana, dok je lekari nastavljaju pažljivo pratiti i pružati joj specijalizovanu negu.

Organizacija je zatražila molitve i podršku javnosti.

- LJubazno molimo građane i korisnike društvenih mreža da se uzdrže od širenja negativnih komentara, dezinformacija ili spekulacija koje bi mogle dodatno opteretiti porodicu“, navodi se u saopštenju. „Naš primarni fokus je Gabrijelin oporavak i dobrobit njenih najmilijih. Molimo za kontinuirano saosećanje, obzir i poštovanje privatnosti tokom ovog izazovnog vremena.

