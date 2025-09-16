Oglas
Modna lekcija kraljice Leticije: Pokazala kako se nosi odelo, a da izgleda ženstveno (FOTO)

Kraljica Leticija u spoju klasike i modernog stila

Foto: Profimedia
Kraljica Leticija ponovo je dokazala zašto važi za jednu od najbolje odevenih dama u kraljevskim krugovima. 

Fotografisana je na aerodromu u Madridu prilikom odlaska u zvaniču posetu Egiptu. Za ovakvu priliku Leticija je odabrala elegantno belo odelo, koje je savršeno spojilo klasični kroj i modernu notu. 

Beli sako joj je naglasio struk i ramena, a pantalone ravnog kroja su joj sale sofisticiran i ženstven izgled. Crne salonke otvorene pete dodale su kontrast i zaokružile celu kombinaciju. Leticija je akseoare svela na minimum, pa je ponela samo tašnu u boji cipela. 

Foto: profimedia

Leticija je ovim poslovnim izdanjem pokazala da odelo može da bude jednako ženstveno i upečatljivo kao haljina, posebno ako se kombinuje sa svedenim detaljima. 

Tako da, ukoliko vam je potrebna inspiracija za sledeći događaj razmislite o klasičnom odelu. 

 

